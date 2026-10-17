Necrologi: E’ venuto a mancare Giuseppe Antoci

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È venuto a mancare Giuseppe Antoci, aveva 90 anni

Serenamente, munito dei conforti religiosi, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Antoci, di 90 anni.

Ne danno il triste annuncio la moglie Lina, i figli Giambattista e Manuela, il genero Andrea, la nuora Tiziana, le nipoti Anna e Sofia, il fratello Franco con Maria Assunta, i cognati Pippo e Carmela, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno domenica 18 ottobre 2026, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa. Il corteo funebre muoverà alle ore 9.45 dall’abitazione del defunto, in via del Sacro Cuore 99.

La famiglia ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera per il caro Giuseppe.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

La famiglia dispensa dalle visite.

Ragusa, 17 ottobre 2026.

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