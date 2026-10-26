Basket, la Meerkat Scicli travolge il Cus Catania 80-56: Abadia ne fa 27

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Una vittoria straripante, 80-56, quella della Meerkat basket Scicli che sul parquet etneo ha asfaltato i ragazzi del Cus Catania, imponendosi fin dall’inizio della gara. Un risultato frutto di un eccellente lavoro del collettivo, che non si è risparmiato nei quattro quarti e che in alcuni momenti è stato illuminato dagli scatti dei singoli giovani cestisti.

Il successo si è intuito già nei primi dieci minuti di gioco quando, dopo una fase di studio iniziale, i ragazzi di coach Lonatica sono andati con parziali devastanti (un break di 1-9 e un successivo allungo di 0-13 che ha portato il punteggio sul 5-25) verso una gara trascinante, con una prima frazione chiusa sul 27-9. Eccellente la prestazione di Lorenzo Lonatica, autore di 11 punti consecutivi nel solo primo periodo tra triple, canestri da due e tiri liberi, oltre che di una grande prova difensiva e a rimbalzo.

Nel secondo quarto gli etnei hanno provato a reagire con i 5 punti di Galasso, ma gli sciclitani hanno risposto colpo su colpo gestendo il margine, grazie soprattutto a Conti (6 punti nel periodo), chiudendo il parziale sul 16-15 e portandosi all’intervallo sul +19. Anche nel terzo quarto (17-13 per gli ospiti) la Meerkat, con D’Onofrio e Abadia (4 punti a testa nella frazione), ha mantenuto la distanza dai catanesi, impegnati a limitare i danni con i canestri di Marchese.

A firmare il sigillo finale della straripante vittoria è stato il giovane Abadia che, nell’ultimo quarto, si è reso protagonista di 15 punti (di cui ben 12 realizzati da 3 punti). Nonostante i 7 punti di Missorici per il Cus, il quarto si è chiuso sul 20-19, sancendo l’80-56 finale per la Meerkat.

Il prossimo turno vede la gara contro la corazzata TreTorri, squadra al comando della classifica che ha il chiaro obiettivo della promozione in Serie C.

Tabellini: Abadia 27, Conti 16, Lonatica 15, Ventura 10, D’Onofrio 5, Giannone 3, Manenti 3, Statello 1, Nicoscia, Mijlikovic ne, Sammito ne.

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