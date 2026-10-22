Basket, la Meerkat Scicli si riscatta a Priolo: Salusport travolta 83-47

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Riscatto per la Meerkat Basket Scicli nella gara di recupero a Priolo nel campionato Dr1 Sicilia.

Vittoria sul Salusport Priolo battuta sul risultato di 83 a 47 e con una prestazione vivace e convincente che non ha dato spazio ai siracusani e che, durante i quattro quarti, non è stata messa mai in discussione. Per tutti i quaranta minuti il dominio è stato degli sciclitani che hanno raggiunto alla fine il vantaggio con 36 punti grazie a una attenta difesa e a tanti punti realizzati in contropiede.

La cronaca della gara. Il primo quarto si è chiuso con il punteggio di 20-9. L’avvio di gara è stato vivace con tre cambi di leadership nei primi minuti. Dopo un temporaneo sorpasso della Salusport (7-6), i bianconeri hanno preso in mano le redini del gioco trascinati da Jacopo Conti (8 punti nel quarto).

Nel secondo quarto (22-10) il momento decisivo dell’incontro, con i ragazzi di coach Lonatica che hanno piazzato un parziale devastante (10-2) arrivando sul 39-15 al minuto 17:08 e chiudendo all’intervallo lungo avanti di 23 lunghezze sul 42-19. Lorenzo Lonatica è stato il protagonista del quarto con 8 punti a referto.

Nel terzo quarto (21-14) la supremazia degli sciclitani è proseguita con lo stesso entusiasmo dei primi due, alzando il divario con altri 21 punti a referto. Il quarto quarto (20-14) ha visto confermare la superiorità degli sciclitani con Alejo Joaquin Abadia che ha dominato per l’intero quarto finale realizzando 8 punti (inclusi due tiri da tre).

La Meerkat tornerà già in campo domenica, ancora in trasferta, a Catania contro il Cus, una partita difficile contro una squadra al momento ancora imbattuta.

Tabellini: Conti 24, Abadia 21, Lonatica 17, D’Onofrio 11, Giannone 4, Ventura 4, Manenti 2, Statello, Nicoscia, Miljikovic ne.

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