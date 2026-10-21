Volley Modica NextGen, scatta la serie C: domenica al PalaRizza arriva Piedimonte Etneo

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La Volley Modica NextGen riparte dai giovani. Domenica alle 17,30, al PalaRizza, i biancoazzurri debutteranno nel campionato di serie C maschile contro il Volley Sun Piedimonte Etneo, aprendo una stagione che punta a consolidare il collegamento tra vivaio e prima squadra.

L’organico affidato a coach Ciccio Italia è quasi interamente rinnovato, con molti atleti classe 2009 affiancati da alcuni giocatori più esperti. «Partiamo con rinnovate ambizioni», spiega il responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino, consapevole delle difficoltà di un torneo che vedrà Modica e Pozzallo rappresentare la provincia di Ragusa in un girone con nove formazioni etnee. Tra queste Gupe e Universal, società con trascorsi in serie B.

Il primo avversario, Piedimonte Etneo, si presenta al massimo campionato regionale dopo aver acquisito un titolo di serie C. «È una squadra che non conosciamo. A livello fisico siamo molto preparati grazie al duro lavoro di questi mesi in palestra e siamo pronti per il debutto», sottolinea Scavino.

La NextGen arriva da una stagione ricca di risultati: titolo regionale under 19, secondo posto siciliano under 17, partecipazione di entrambe le formazioni alla fase nazionale e qualificazione ai playoff di serie C. A questi traguardi si aggiungono la convocazione di Paolo Macca in Nazionale per gli Europei di categoria e l’approdo in serie B di tre atleti cresciuti nel vivaio: Gianmarco Italia a Garlasco, Orazio Gintoli a Giarratana e Davide Tomasi a Letojanni.

Il progetto coinvolge l’intero settore giovanile. La formazione under 17 disputerà anche la Prima Divisione, mentre il club sarà presente nei campionati under 19, under 15, under 14, under 13 e S3. Un’attività che mette al centro ragazzi del territorio e giovani arrivati da fuori che vivono a Modica e hanno scelto il sodalizio biancoazzurro.

Accanto a Ciccio Italia lavoreranno il secondo allenatore Raffaele Bottone, Francesca Giucastro, impegnata con i più piccoli, e il preparatore atletico Matteo Fratantonio. Michela Brioli ricoprirà il ruolo di team manager della NextGen.

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