Incidente sulla Ragusa-Marina, auto investe il semaforo dei lavori e invade la corsia opposta: tre feriti

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Incidente questa sera sulla strada Ragusa-Marina di Ragusa, all’altezza di contrada Palazzola, dove sono rimaste coinvolte due autovetture. Tre in tutto le persone ferite, fortunatamente in maniera non grave.

Secondo una prima ricostruzione, una delle auto non avrebbe visto il semaforo provvisorio installato per regolare a senso alternato il traffico nel tratto interessato dai lavori in corso.

La vettura avrebbe quindi investito il semaforo, urtato anche un muro nelle vicinanze e perso la propria traiettoria, finendo sulla corsia opposta. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo un’altra automobile e l’impatto tra i due mezzi è diventato inevitabile.

Quello che in un primo momento sarebbe stato dunque un incidente autonomo si è trasformato in una collisione tra due vetture.

Il bilancio è di tre feriti: due persone viaggiavano su una delle auto, mentre una terza si trovava sull’altro mezzo coinvolto. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto con le ambulanze e, dalle prime informazioni, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato della Questura di Ragusa, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.

L’incidente sta provocando rallentamenti lungo la Ragusa-Marina, già interessata dal cantiere e dal traffico regolato a senso alternato. foto di repertorio

© Riproduzione riservata