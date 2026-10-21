Ordigno al bancomat della Banca Agricola Popolare di Sicilia a Mineo: evacuata una scuola

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Un ordigno inesploso nel bancomat in pieno centro storico, a pochi passi da abitazioni, negozi e dalla scuola Luigi Capuana. È quanto accaduto in piazza Buglio, a Mineo, dove sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri dell’Arma. Una vicina scuola è stata evacuata per precauzione.

Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Mistretta, l’ordigno è stato prelevato dagli artificieri e fatto brillare. L’ipotesi riportata da Mineo Info è quella di un tentativo di far esplodere lo sportello automatico per impossessarsi del denaro. “Potevamo svegliarci veramente in malo modo“, ha dichiarato il primo cittadino, descrivendo lo sgomento e l’incredulità provati alla notizia. Al centro delle sue preoccupazioni, le possibili conseguenze per le persone presenti nella zona. «Nessuno di noi può immaginare cosa poteva accadere se quella carica esplosiva fosse brillata o nella notte o, peggio ancora, nella mattinata», ha sottolineato Mistretta. Mistretta ha annunciato di aver scritto al prefetto per chiedere un’intensificazione urgente dei controlli a Mineo e in tutta l’area del Calatino. “Ci vuole una risposta chiara e netta dello Stato”, ha affermato, chiedendo un intervento deciso contro gli episodi criminali che colpiscono il territorio. Foto: Mineo Info Credits Franco Assenza

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