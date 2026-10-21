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Terremoto sull’Etna, scossa di magnitudo 3.8 a sette chilometri da Milo

Terremoto sull’Etna, scossa di magnitudo 3.8 a sette chilometri da Milo

21 Ott 2026 10:14
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Una scossa di terremoto di magnitudo locale 3.8 è stata registrata questa mattina, mercoledì 21 ottobre, alle 8:49, a sette chilometri a ovest di Milo, nel Catanese. Non si registrano danni. La scossa è stata avvertita anche a Ragusa.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala operativa dell’Osservatorio Etneo dell’INGV di Catania a una profondità di quattro chilometri, con coordinate geografiche 37.7470 di latitudine e 15.0410 di longitudine.

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