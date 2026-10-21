Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]
Terremoto sull’Etna, scossa di magnitudo 3.8 a sette chilometri da Milo
21 Ott 2026 10:14
Una scossa di terremoto di magnitudo locale 3.8 è stata registrata questa mattina, mercoledì 21 ottobre, alle 8:49, a sette chilometri a ovest di Milo, nel Catanese. Non si registrano danni. La scossa è stata avvertita anche a Ragusa.
Il sisma è stato localizzato dalla Sala operativa dell’Osservatorio Etneo dell’INGV di Catania a una profondità di quattro chilometri, con coordinate geografiche 37.7470 di latitudine e 15.0410 di longitudine.
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