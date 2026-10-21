Giarratana si stringe attorno al suo Volley: giovedì la presentazione, sabato la sfida con Gibellina

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Il Giarratana Volley incontra la sua comunità e presenta i protagonisti della stagione 2026/2027. Giovedì 22 ottobre, alle 19,30, nell’aula consiliare del Comune, dirigenti, tecnici e giocatori saluteranno tifosi e cittadini in vista degli impegni nel campionato nazionale di Serie B maschile.

Un appuntamento per conoscere la squadra, condividere obiettivi e aspettative e rinsaldare il legame tra il club e il territorio. L’invito della società è rivolto a tutta la cittadinanza, agli appassionati di pallavolo e agli sportivi del comprensorio. “Per noi sarà un grande onore avere al nostro fianco i tifosi e tutta la cittadinanza – fanno sapere dalla società –. La vicinanza del pubblico rappresenta una componente fondamentale del nostro percorso e uno stimolo importante per affrontare con determinazione le sfide che ci attendono”.

Dopo la presentazione, l’attenzione si sposterà subito sul campo. Sabato 24 ottobre, alle 18, nella palestra comunale, il Giarratana Volley affronterà il Gibellina per il debutto casalingo. Una sfida che la squadra vuole affrontare con il sostegno del proprio pubblico, cercando una vittoria con cui inaugurare il cammino davanti ai tifosi. Per il sodalizio giarratanese comincia così una nuova stagione sul palcoscenico nazionale, con l’ambizione di rappresentare al meglio il paese. Il primo passo sarà ritrovarsi insieme, prima nell’aula consiliare e poi sugli spalti, attorno ai colori del club.

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