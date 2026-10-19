Aerobica: i ginnasti della Motyca Modica, sono “d’oro”

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Ginnastica aerobica: alla Coppa campioni nazionale Gold, nella categoria coppia mista, i due atleti della Motyka Modica, Samuele Iemmolo e Giulia Cappello, hanno sbaragliato la concorrenza salendo sul gradino più alto del podio. La società modicana è stata tra le protagoniste a Pomigliano d’Arco, dove si è svolta la manifestazione, anche negli individuali sia in campo maschile, sia in campo femminile.

Nella categoria maschile individuale senior gold protagonista assoluto è stato Samuele Iemmolo; l’allievo di Mariastella Vittorio ha conquistato il titolo con una prova quasi impeccabile per tecnica ed esecuzione. Ottima prova anche per Giulia Cappello, che nella categoria individuale senior femminile ha concluso la sua performance in sesta posizione, confermandosi così tra le migliori atlete italiane della specialità.



“Sono molto soddisfatta per i risultati ottenuti da Samuele e Giulia – dichiara l’istruttrice Mariastella Vittorio – perché stanno crescendo, e insieme a loro crescono le loro consapevolezze e le loro sicurezze. Sia Giulia, sia Samuele – continua – hanno fatto una gara di alto livello, dimostrando grande maturità. Portare a Modica due primi posti in una competizione difficile come la Coppa campioni nazionale Gold è per noi motivo di grande orgoglio”. Una conferma del lavoro quotidiano in palestra, della programmazione tecnica e un riconoscimento che premia i sacrifici degli atleti, delle loro famiglie e dello staff tecnico.

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