Passalacqua a caccia del poker a Roma contro il San Raffaele, ancora senza vittorie

Tre partite, tre vittorie e un turno di riposo già osservato: la Passalacqua Ragusa vola a Roma per allungare la striscia e calare il poker. Sabato 31 ottobre alle 16 le aquile iblee scendono sul parquet della palestra Avenali contro il San Raffaele Basket Roma, nella quinta giornata del campionato di serie A2 femminile Credem Banca.
Le biancoverdi arrivano alla trasferta capitolina dopo il trittico impegnativo di inizio stagione e con l’entusiasmo del derby siciliano vinto in casa contro Alcamo. Di fronte troveranno una squadra ancora ferma a quota zero in classifica, ma da non prendere alla leggera.
Un’avversaria con una lunga storia
Il San Raffaele vanta un palmares di tutto rispetto: dodici stagioni in A2 e due in A1. Quest’anno torna a calcare i parquet della serie cadetta da neopromossa dalla serie B, a dieci anni dall’ultima partecipazione. Nel frattempo, per due volte ha conquistato la promozione e per altrettante ha rinunciato al campionato superiore. Un dato che racconta la cura per il settore giovanile, protagonista con alcune sue ragazze anche della Next Gen, la competizione voluta dalla Federazione Italiana Pallacanestro per le migliori leve del basket giovanile italiano.
Seletti: «Per noi è una prova di maturità»
Il coach della Passalacqua, Paolo Seletti, inquadra così la sfida: «È una squadra che ha diversi quarti di nobiltà, che non ha giocatrici straniere, ma nella quale ci sono molte ragazze con carattere e personalità, che corrono molto e che creano occasioni dal “penetra e scarica” per agevolare il tiro da fuori, che è una delle sue armi migliori».
Il piano partita è chiaro: «Per noi è una prova di maturità; dovremo cercare di controllare il loro uno contro uno senza mai abbassare la guardia, e giocare la nostra partita». Altrimenti, aggiunge il tecnico citando coach Aza Nikolic, si rischierebbe «di aver raccolto tanto buon latte per poi dare un calcio al secchio».
I numeri della vigilia
Le statistiche fotografano due momenti opposti. Il San Raffaele, con quattro gare disputate e altrettante sconfitte, ha messo a segno 226 punti subendone 282; tira con il 37% da due, il 30% dall’arco grande e il 71% in lunetta, con 127 rimbalzi (98 difensivi e 29 offensivi) e 39 assist.
La Passalacqua, che ha una partita in meno per il turno di riposo, viaggia a punteggio pieno: 220 punti realizzati e 168 subiti, 52% da due, 21% da tre e 76% ai liberi, con 137 rimbalzi (86 in difesa e 51 in attacco) e 41 assist.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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