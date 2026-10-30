Passalacqua a caccia del poker a Roma contro il San Raffaele, ancora senza vittorie

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Tre partite, tre vittorie e un turno di riposo già osservato: la Passalacqua Ragusa vola a Roma per allungare la striscia e calare il poker. Sabato 31 ottobre alle 16 le aquile iblee scendono sul parquet della palestra Avenali contro il San Raffaele Basket Roma, nella quinta giornata del campionato di serie A2 femminile Credem Banca.

Le biancoverdi arrivano alla trasferta capitolina dopo il trittico impegnativo di inizio stagione e con l’entusiasmo del derby siciliano vinto in casa contro Alcamo. Di fronte troveranno una squadra ancora ferma a quota zero in classifica, ma da non prendere alla leggera.

Un’avversaria con una lunga storia

Il San Raffaele vanta un palmares di tutto rispetto: dodici stagioni in A2 e due in A1. Quest’anno torna a calcare i parquet della serie cadetta da neopromossa dalla serie B, a dieci anni dall’ultima partecipazione. Nel frattempo, per due volte ha conquistato la promozione e per altrettante ha rinunciato al campionato superiore. Un dato che racconta la cura per il settore giovanile, protagonista con alcune sue ragazze anche della Next Gen, la competizione voluta dalla Federazione Italiana Pallacanestro per le migliori leve del basket giovanile italiano.

Seletti: «Per noi è una prova di maturità»

Il coach della Passalacqua, Paolo Seletti, inquadra così la sfida: «È una squadra che ha diversi quarti di nobiltà, che non ha giocatrici straniere, ma nella quale ci sono molte ragazze con carattere e personalità, che corrono molto e che creano occasioni dal “penetra e scarica” per agevolare il tiro da fuori, che è una delle sue armi migliori».

Il piano partita è chiaro: «Per noi è una prova di maturità; dovremo cercare di controllare il loro uno contro uno senza mai abbassare la guardia, e giocare la nostra partita». Altrimenti, aggiunge il tecnico citando coach Aza Nikolic, si rischierebbe «di aver raccolto tanto buon latte per poi dare un calcio al secchio».

I numeri della vigilia

Le statistiche fotografano due momenti opposti. Il San Raffaele, con quattro gare disputate e altrettante sconfitte, ha messo a segno 226 punti subendone 282; tira con il 37% da due, il 30% dall’arco grande e il 71% in lunetta, con 127 rimbalzi (98 difensivi e 29 offensivi) e 39 assist.

La Passalacqua, che ha una partita in meno per il turno di riposo, viaggia a punteggio pieno: 220 punti realizzati e 168 subiti, 52% da due, 21% da tre e 76% ai liberi, con 137 rimbalzi (86 in difesa e 51 in attacco) e 41 assist.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it