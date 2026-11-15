Virtus Ragusa ko a Barcellona 82-74: senza Lanzi resiste fino agli ultimi minuti

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Finisce con una sconfitta, ma la Virtus a Barcellona sa essere squadra al di là del risultato e degli episodi. I due punti vanno ai padroni di casa, che nell’ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale ottengono la settima vittoria stagionale (82-74) e rimangono da soli in testa al girone F. La SuperConveniente, alla lunga, paga l’assenza di Lanzi in cabina di regia e il minutaggio limitato di Vijber (appena 25′) per problemi di falli. Ma dopo la partenza a razzo e un blackout nel secondo quarto, specie in attacco, la squadra di Recupido non molla praticamente mai e deve arrendersi solo nei 5′ finali di partita. Bene Bandiera e Orrego.

Il pomeriggio della Virtus comincia male per il forfait di Lanzi, out per un problema muscolare. È l’esordio stagionale in quintetto per Leo Bandiera, che trova il primo canestro dall’arco in un primo quarto particolarmente prolifico per la Virtus (5/7 da lontano). Ragusa aggredisce bene la partita con Orrego e Fabi (2-9 al 3′) e toglie riferimenti a Barcellona nella metà campo difensiva. Una schiacciata mostruosa di Vijber vale l’allungo sul +10, anche se l’olandese deve fare i conti con una situazione falli che finirà per aggravarsi irrimediabilmente nel secondo periodo. Gigliotti arriva in coda a un parziale di 9-0 e impatta la gara a quota 16, ma due guizzi da campione di Sorrentino restituiscono il sorriso alla SuperConveniente, che al primo intervallo si ritrova sul +6 (18-24 al 10′).

Meno eccitante è l’impatto della panchina, che in avvio di secondo frazione rischia di essere travolta dalla foga dei barcellonesi. Paulinus scaglia la tripla del primo sorpasso di serata (25-24), Vijber ci mette quasi cinque minuti per il primo canestro (29-26). La SuperConveniente, rispetto a inizio partita, non riesce più a correre e si schianta contro la difesa a metà campo. E si aggrappa alla difesa, oltre che ai rimbalzi in attacco (8 a metà gara), per rimanere in partita. Le percentuali di Barcellona calano, Caiazza, il migliore dei suoi, le dà il massimo vantaggio sul +7, ma un bel canestro di Peterson sulla sirena rimanda qualsiasi verdetto al secondo tempo: 35-30 al 20′.

I falli di Vijber restano il principale rompicapo per lo staff virtussino. L’olandese è un terminale offensivo troppo importante, e lo dimostra al ritorno sul parquet: due triple (una con fallo subito) ridanno l’inerzia e il vantaggio alla Virtus sul 38-39. Ma il quarto fallo lo costringe subito in panchina: il cronometro indica 6’19” alla fine del terzo quarto, c’è tutta una vita davanti. Bandiera prova a farne le veci (39-42 al 24′), ma è chiaramente più difficile per la Virtus rimanere a contatto con le rotazioni ridotte all’osso. Ci riesce grazie a Fabi e a una difesa arrembante, anche se Sebastianelli, a lungo ai margini della partita, sceglie il momento peggiore per segnare due triple che cacciano indietro la Virtus (53-45). Orrego, nonostante i problemi intestinali, torna e penetra da destra, ma i padroni di casa si portano per la prima volta in doppia cifra di vantaggio con Fiusco (58-47 al 30′).

Non è ancora finita però, perché la Virtus non si arrende mai e nel quarto quarto, nonostante i mille incidenti di percorso, intende giocarsela. Orrego mostra fame e personalità, riportando i suoi sul -9 con un’altra tripla (64-55 al 33′), Bandiera lo emula fino al -8. Barcellona però è profonda e mostra tutte le sue doti nell’aprire il campo e nel concludere al ferro (specie con Gigliotti). L’ultima spallata è assestata da Senghor, che neutralizza anche il cuore di Agustin Fabi, l’ultimo ad arrendersi. Nel finale a segno anche Christian Tumino dall’arco. A Ragusa rimane una prestazione di cuore in una serata accidentata. Domenica prossima al PalaPadua arriva Sora.

IL TABELLINO

Barcellona Basket-SuperConveniente Virtus Ragusa 82-74

Barcellona: Fiusco 11, Okereke 5, Caiazza 18, Paulinus 10, Belloni 5, Sebastianelli 11, Gigliotti 10, Sindoni ne, Senghor 8, Scredi 4. All.: Bartocci

SuperConveniente Virtus Ragusa: Bandiera 11, Tumino C. 3, Piscetta, Orrego 14, Porcu, Fabi 15, Tumino G. 3, Vijber 13, Sorrentino 6, Peterson 9, Lanzi ne. All.: Recupido

Arbitri: Barbagallo di Acireale e Di Stefano di Vittoria

Parziali: 18-24; 35-30; 58-47

Note: usciti per cinque falli Bandiera e Vijber (R)

Leggi anche: Virtus Ragusa a Barcellona, esame contro la capolista al PalAlberti · Basket, la Virtus Ragusa travolge Milazzo 98-65

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it