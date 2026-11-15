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Virtus Ragusa ko a Barcellona 82-74: senza Lanzi resiste fino agli ultimi minuti
15 Nov 2026 20:08
Finisce con una sconfitta, ma la Virtus a Barcellona sa essere squadra al di là del risultato e degli episodi. I due punti vanno ai padroni di casa, che nell’ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale ottengono la settima vittoria stagionale (82-74) e rimangono da soli in testa al girone F. La SuperConveniente, alla lunga, paga l’assenza di Lanzi in cabina di regia e il minutaggio limitato di Vijber (appena 25′) per problemi di falli. Ma dopo la partenza a razzo e un blackout nel secondo quarto, specie in attacco, la squadra di Recupido non molla praticamente mai e deve arrendersi solo nei 5′ finali di partita. Bene Bandiera e Orrego.
Il pomeriggio della Virtus comincia male per il forfait di Lanzi, out per un problema muscolare. È l’esordio stagionale in quintetto per Leo Bandiera, che trova il primo canestro dall’arco in un primo quarto particolarmente prolifico per la Virtus (5/7 da lontano). Ragusa aggredisce bene la partita con Orrego e Fabi (2-9 al 3′) e toglie riferimenti a Barcellona nella metà campo difensiva. Una schiacciata mostruosa di Vijber vale l’allungo sul +10, anche se l’olandese deve fare i conti con una situazione falli che finirà per aggravarsi irrimediabilmente nel secondo periodo. Gigliotti arriva in coda a un parziale di 9-0 e impatta la gara a quota 16, ma due guizzi da campione di Sorrentino restituiscono il sorriso alla SuperConveniente, che al primo intervallo si ritrova sul +6 (18-24 al 10′).
Meno eccitante è l’impatto della panchina, che in avvio di secondo frazione rischia di essere travolta dalla foga dei barcellonesi. Paulinus scaglia la tripla del primo sorpasso di serata (25-24), Vijber ci mette quasi cinque minuti per il primo canestro (29-26). La SuperConveniente, rispetto a inizio partita, non riesce più a correre e si schianta contro la difesa a metà campo. E si aggrappa alla difesa, oltre che ai rimbalzi in attacco (8 a metà gara), per rimanere in partita. Le percentuali di Barcellona calano, Caiazza, il migliore dei suoi, le dà il massimo vantaggio sul +7, ma un bel canestro di Peterson sulla sirena rimanda qualsiasi verdetto al secondo tempo: 35-30 al 20′.
I falli di Vijber restano il principale rompicapo per lo staff virtussino. L’olandese è un terminale offensivo troppo importante, e lo dimostra al ritorno sul parquet: due triple (una con fallo subito) ridanno l’inerzia e il vantaggio alla Virtus sul 38-39. Ma il quarto fallo lo costringe subito in panchina: il cronometro indica 6’19” alla fine del terzo quarto, c’è tutta una vita davanti. Bandiera prova a farne le veci (39-42 al 24′), ma è chiaramente più difficile per la Virtus rimanere a contatto con le rotazioni ridotte all’osso. Ci riesce grazie a Fabi e a una difesa arrembante, anche se Sebastianelli, a lungo ai margini della partita, sceglie il momento peggiore per segnare due triple che cacciano indietro la Virtus (53-45). Orrego, nonostante i problemi intestinali, torna e penetra da destra, ma i padroni di casa si portano per la prima volta in doppia cifra di vantaggio con Fiusco (58-47 al 30′).
Non è ancora finita però, perché la Virtus non si arrende mai e nel quarto quarto, nonostante i mille incidenti di percorso, intende giocarsela. Orrego mostra fame e personalità, riportando i suoi sul -9 con un’altra tripla (64-55 al 33′), Bandiera lo emula fino al -8. Barcellona però è profonda e mostra tutte le sue doti nell’aprire il campo e nel concludere al ferro (specie con Gigliotti). L’ultima spallata è assestata da Senghor, che neutralizza anche il cuore di Agustin Fabi, l’ultimo ad arrendersi. Nel finale a segno anche Christian Tumino dall’arco. A Ragusa rimane una prestazione di cuore in una serata accidentata. Domenica prossima al PalaPadua arriva Sora.
IL TABELLINO
Barcellona Basket-SuperConveniente Virtus Ragusa 82-74
Barcellona: Fiusco 11, Okereke 5, Caiazza 18, Paulinus 10, Belloni 5, Sebastianelli 11, Gigliotti 10, Sindoni ne, Senghor 8, Scredi 4. All.: Bartocci
SuperConveniente Virtus Ragusa: Bandiera 11, Tumino C. 3, Piscetta, Orrego 14, Porcu, Fabi 15, Tumino G. 3, Vijber 13, Sorrentino 6, Peterson 9, Lanzi ne. All.: Recupido
Arbitri: Barbagallo di Acireale e Di Stefano di Vittoria
Parziali: 18-24; 35-30; 58-47
Note: usciti per cinque falli Bandiera e Vijber (R)
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