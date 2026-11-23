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Passalacqua Ragusa ko a Umbertide 74-52: prima sconfitta stagionale delle aquile
23 Nov 2026 13:42
Umbertide arresta la marcia della Passalacqua; ne ha di più, in termini di intensità e di determinazione. Le padrone di casa sono delle furie, occupano ogni parte del campo e la Passalacqua regge per un tempo. Prima sconfitta stagionale per le aquile di Ragusa che escono dal palazzetto dello sport di Umbertide con una sconfitta pesante.
«Che Umbertide fosse più che temibile in casa, lo sapevamo. Ma siamo state battute su tutti i livelli, energia, tecnica e tattica. È un campionato in cui il livello di energia è fondamentale – commenta a caldo coach Seletti – e noi non lo abbiamo nemmeno pareggiato. Complimenti a loro che ne hanno avuto di più».
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Nessuna scusa.
La partita
La partita inizia nel segno della ex di turno, Tomasoni: sette punti in fila che iniziano a scavare il primo solco, quello che le ragazze di Seletti non saranno più in grado di ricucire, e sono passati meno di due minuti di gioco quando anche Sorrentino mette una bomba: 10-2 in un amen. L’inerzia non cambia: quando Ragusa gioca in velocità riesce a costruire qualcosa di buono, ma Umbertide, oltre a farsi trovare praticamente sempre con la difesa piazzata, ha delle percentuali al tiro da grande serata. Dopo avere raggiunto il +15 sembra esserci una reazione della Passalacqua, che chiude il primo tempo a -9, 28-19, e la partita appare ancora aperta, ma solo se cambia musica.
Al rientro dalla prima pausa è Ronchi ad accorciare ulteriormente a -7, ma con un parziale di 9 a 0 Umbertide riapre la forbice e continua a insaccare con percentuali monstre (dieci punti totali per Ragusa, segnati nel tempino, e 8 sono di Consolini). Si arriva al riposo grande con Umbertide che conduce in completo controllo per 43 a 27. Nel terzo quarto Trozzola e Tomasoni fanno grandinare su Ragusa quattro tiri dall’arco grande e si arriva all’ultima frazione sul 57 a 32 (con solo Johnson a segno con cinque punti). Nessun segnale. Le percentuali al tiro per Ragusa non migliorano e Umbertide continua la sua marcia. Finisce 74 a 52. Una settimana fa le aquile avevano scelto anche il campo per lanciare un messaggio, scendendo in campo col segno rosso sul viso contro la violenza sulle donne.
Il tabellino
Pf Umbertide – Passalacqua Ragusa 74-52
Parziali: 28-19; 43-27 (15-8); 57-32 (14-5); 74-52 (17-20)
PASSALACQUA RAGUSA: Consolini 15, Ronchi 6, Mazza 2, Cosaro 4, Stroscio 3, Heriaud 9, Guzzoni 3, Olodo 0, Di Fine 2, Johnson 8. Allenatore: Seletti P.
Tiri da 2: 15/42 (35%) – Tiri da 3: 2/9 (22%) – Tiri liberi: 16/19 (84%) – Rimbalzi offensivi: 11 – Rimbalzi difensivi: 21 – Assist: 3 – Palle recuperate: 9 – Palle perse: 16
PF UMBERTIDE: Borchiellini, Pola, Giudice 10, Sorrentino 18, Tomasoni 12, Giuliobello 0, Paolocci 0, Baldi 6, Trozzola 14, Amatori 8, Labanca 6. Allenatore: Staccini M.
Tiri da 2: 17/38 (44%) – Tiri da 3: 11/18 (61%) – Tiri liberi: 7/12 (58%) – Rimbalzi offensivi: 9 – Rimbalzi difensivi: 23 – Assist: 15 – Palle recuperate: 8 – Palle perse: 14
Arbitri: Davide Valletta di Montesilvano (PE) e Marco Pratola di Francavilla al Mare (CH)
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