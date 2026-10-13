Ha preso il via oggi, anche nel Ragusano come nel resto della Sicilia, la campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027, che proseguirà fino al 28 febbraio 2027. In via prioritaria, la vaccinazione dovrà essere garantita alle persone di età pari o superiore a 60 anni e ai soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze. […]
Recupido scuote la Virtus: domani il recupero contro Marigliano
13 Ott 2026 21:49
«Non mi aspettavo un inizio di stagione così in salita, ma bisogna rimboccarsi le maniche – dice il coach ragusano -. La fortuna non gira dalla nostra parte perché evidentemente non ce la meritiamo. Ci manca un approccio affamato alla partita. Dobbiamo sputare sangue per quaranta minuti, non per venti». Il tecnico, però, è convinto delle potenzialità del gruppo: «Abbiamo buoni talenti, un’ottima fisicità e dobbiamo riuscire a sfruttarli. Ma dobbiamo farlo all’interno del nostro sistema, costruendoci come squadra».
Il calendario offre subito l’opportunità di voltare pagina. Mercoledì sera il recupero della prima giornata contro Marigliano, al PalaPadua. «Per fortuna non abbiamo tutta la settimana per rimuginarci. È molto meglio giocare subito, cominciare immediatamente a preparare la prossima partita. Dobbiamo prendere consapevolezza di ciò che siamo e di quello che vogliamo fare». Il match contro la formazione di coach Spinelli, rinviato lo scorso 27 settembre a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, si disputerà mercoledì sera alle 20 al PalaPadua. A dirigere l’incontro saranno Federico Dinoi e Giovanni Cardinale di Roma. Marigliano è reduce dalla sconfitta sul campo della Basket School Messina per 77-69. Il record stagionale dei campani è di 0 vinte e 2 perse.
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