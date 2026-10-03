Pronti all’esordio: la Virtus in scena contro l’Academy a Catanzaro

Archiviata senza giocare la prima giornata, dopo il rinvio della gara con Marigliano, la SuperConveniente Virtus Ragusa è pronta a fare il proprio esordio nel campionato di Serie B Interregionale. Domenica 4 ottobre, alle 18, la squadra di coach Gianni Recupido sarà di scena sul campo della Basket Academy Catanzaro, reduce dal successo ottenuto alla prima giornata a Messina. I calabresi hanno espugnato il PalaTracuzzi per 78-67, rimontando dopo essere scivolati anche a -14 nel corso del secondo quarto. A trascinare la formazione di coach Nunzio Sabbatino è stato Giedrius Sakalas, ala forte lituana da 202 centimetri, autore di 26 punti.

Rispetto alla scorsa stagione, Catanzaro ha inserito diversi elementi nuovi nel nucleo principale del roster. Gli innesti sono Sakalas, Matteo Tersillo, Giordano Chakir e Simone Turin. Sakalas aggiunge fisicità e pericolosità anche lontano da canestro; Tersillo è un esterno di 196 centimetri capace di coprire più ruoli; Chakir, centro di 205 centimetri, porta presenza e consistenza nel pitturato; Turin completa il reparto delle ali. Resta però importante anche il gruppo delle conferme, a partire da Dorde Tomcic, altro lungo da 205 centimetri, Marco Jesus Canestrari, Andrea Procopio e il capitano Pasquale Battaglia, uno dei riferimenti della squadra e pericoloso soprattutto nel tiro dalla distanza.

“La tensione che si accumula in vista della prima di campionato è tanta, quindi sì, domenica scorsa avremmo preferito giocare – spiega coach Gianni Recupido alla vigilia del match – ma questa settimana in più di lavoro ci ha permesso di arrivare con qualche strumento in più ne bagaglio, quindi cambia poco”. “Ho visto la partita di Catanzaro a Messina – aggiunge l’allenatore della Virtus -. E’ una squadra lunga, completa. A noi interessa continuare a crescere fisicamente coi giocatori più esperti, ma anche crescere a livello di conoscenza del gioco e dei nostri principi con i più giovani. Serve una partita attenta dal punto difensiva ed equilibrata dal punto di vista offensivo”.

Sul parquet del PalaGiovino la Virtus conserva un buon ricordo: nella scorsa stagione si impose 82-68. Al ritorno, però, l’Academy restituì il favore espugnando il PalaPadua per 84-78. La palla a due è in programma alle 18. Arbitreranno Luca Beccore di Messina e Carlo D’Amore di Messina.

