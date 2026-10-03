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Pronti all’esordio: la Virtus in scena contro l’Academy a Catanzaro
03 Ott 2026 11:01
Rispetto alla scorsa stagione, Catanzaro ha inserito diversi elementi nuovi nel nucleo principale del roster. Gli innesti sono Sakalas, Matteo Tersillo, Giordano Chakir e Simone Turin. Sakalas aggiunge fisicità e pericolosità anche lontano da canestro; Tersillo è un esterno di 196 centimetri capace di coprire più ruoli; Chakir, centro di 205 centimetri, porta presenza e consistenza nel pitturato; Turin completa il reparto delle ali. Resta però importante anche il gruppo delle conferme, a partire da Dorde Tomcic, altro lungo da 205 centimetri, Marco Jesus Canestrari, Andrea Procopio e il capitano Pasquale Battaglia, uno dei riferimenti della squadra e pericoloso soprattutto nel tiro dalla distanza.
“La tensione che si accumula in vista della prima di campionato è tanta, quindi sì, domenica scorsa avremmo preferito giocare – spiega coach Gianni Recupido alla vigilia del match – ma questa settimana in più di lavoro ci ha permesso di arrivare con qualche strumento in più ne bagaglio, quindi cambia poco”. “Ho visto la partita di Catanzaro a Messina – aggiunge l’allenatore della Virtus -. E’ una squadra lunga, completa. A noi interessa continuare a crescere fisicamente coi giocatori più esperti, ma anche crescere a livello di conoscenza del gioco e dei nostri principi con i più giovani. Serve una partita attenta dal punto difensiva ed equilibrata dal punto di vista offensivo”.
Sul parquet del PalaGiovino la Virtus conserva un buon ricordo: nella scorsa stagione si impose 82-68. Al ritorno, però, l’Academy restituì il favore espugnando il PalaPadua per 84-78. La palla a due è in programma alle 18. Arbitreranno Luca Beccore di Messina e Carlo D’Amore di Messina.
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