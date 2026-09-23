Virtus Ragusa, metà squadra è nuova: sabato il PalaPadua scopre cosa è cambiato

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Virtus Ragusa, metà squadra è nuova: sabato il PalaPadua scopre cosa è cambiato

L’attesa è finita. Dopo quarantadue giorni di preparazione e cinque amichevoli, la SuperConveniente Virtus Ragusa si presenta al primo appuntamento della Serie B Interregionale. Sabato alle 20, al PalaPadua, la squadra di Gianni Recupido ospiterà la Promobasket Marigliano. Per il pubblico ragusano sarà l’occasione di vedere alla prova un gruppo rinnovato per metà. Le settimane di lavoro e i test estivi sono serviti a inserire i nuovi giocatori e costruire le intese: adesso cominciano le partite che valgono punti.

Virtus Ragusa, tra nuovi arrivi e conferme

In panchina è tornato Gianni Recupido, affiancato da Lia Valerio e Giovanni Pioggia. A guidare la squadra in campo sarà il capitano Agustin Fabi, alla seconda stagione con la Virtus. L’ultimo innesto è Andrea Sorrentino, tesserato nei giorni scorsi per aggiungere esperienza e ampliare le scelte a disposizione dello staff. Tra le novità figurano anche l’olandese Caleb Vijber, proveniente da Sant’Antimo in Serie B Nazionale, Marco Porcu, Leonardo Bandiera e Raimundo Orrego. Accanto a loro ci sono le conferme: Tommaso Lanzi e Mait Peterson iniziano il secondo anno a Ragusa, mentre Francesco Piscetta è alla quarta stagione. Giovanni Tumino resta un riferimento per l’identità della squadra e per i ragazzi del vivaio.

Marigliano, primo ostacolo al PalaPadua

La prima avversaria è una delle cinque formazioni campane del girone F della Conference Sud. Marigliano è allenata da Valerio Spinelli, ex giocatore di Serie A ed Eurolega, arrivato durante la scorsa stagione e confermato alla guida della squadra. Il debutto offrirà alla Virtus una prima misura del lavoro svolto durante l’estate, davanti al proprio pubblico.

Come funziona il campionato

Il girone riunisce 14 squadre, cinque delle quali siciliane, che si affronteranno in gare di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime otto accederanno ai playoff. La nona sarà salva, le formazioni dal decimo al tredicesimo posto disputeranno i playout e l’ultima retrocederà direttamente in Serie C. Il percorso verso la promozione prevede più passaggi. Quarti, semifinali e finale di division si giocheranno con incontri di andata e ritorno, iniziando sul campo della squadra peggio classificata.La vincente affronterà poi la squadra uscita dai playoff del girone E nella finale di conference, al meglio delle tre partite. Un sorteggio stabilirà chi ospiterà gara 1 e l’eventuale gara 3.Anche chi perderà questa finale avrà un’ultima possibilità, confrontandosi con le altre due perdenti delle finali di conference per un ulteriore posto. Complessivamente, le promozioni in Serie B Nazionale saranno quattro.

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