Un trasferimento sanitario urgente da Comiso a Milano, organizzato per consentire a un paziente ricoverato in Rianimazione a Modica di tornare nella struttura dove era stato sottoposto a un intervento di cardiochirurgia. È quanto avvenuto nella giornata di ieri, 15 settembre, con un volo dell’Aeronautica Militare disposto dalla Prefettura di Ragusa. Il paziente, già operato […]
Virtus Ragusa: due anni dopo, il ritorno di una bandiera: Andrea Sorrentino
17 Set 2026 13:09
Per Sorrentino si tratta di un ritorno a casa. Andrea rappresenta uno dei giocatori che più hanno incarnato negli ultimi anni l’identità virtussina, dentro e fuori dal campo. Il rapporto con la società si era interrotto due estati fa, subito dopo il salto di categoria, quando alcuni impegni personali erano risultati inconciliabili con le esigenze del nuovo campionato. Oggi le strade tornano a incrociarsi.
«Andrea è prima di tutto una bandiera della Virtus – sottolinea coach Gianni Recupido –. È stato il capitano della squadra che ha conquistato l’ultima promozione e conosce profondamente questo ambiente, i suoi valori e quello che significa indossare questa maglia. Ma il suo ritorno non ha soltanto un valore affettivo. Parliamo di un giocatore di talento, esperienza, personalità, capace di leggere i momenti importanti delle partite. La sua presenza ci permette di allungare le rotazioni e di avere un’opzione in più sugli esterni. Andrea sa stare in campo, conosce il gioco e può essere un riferimento prezioso anche per i ragazzi più giovani».
Sorrentino, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Meerkat Scicli (l’ultima in C regionale), è stato aggregato alla squadra di coach Recupido già durante la preparazione. Dopo settimane di lavoro insieme al gruppo, dunque, il ritorno diventa ufficiale. “E’ stata una piacevole sorpresa, qualcosa che né io né la società avevamo messo in conto – sono le prime parole di Andrea Sorrentino –. Entro in punta di piedi in una squadra che ha mantenuto lo zoccolo duro dello scorso anno e che ha fatto tanto bene. Metto a disposizione tutta la mia esperienza”.
© Riproduzione riservata