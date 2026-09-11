La Virtus Ragusa alza il sipario sulla nuova stagione: squadra pronta a correre

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Al PalaPadua la presentazione ufficiale della SuperConveniente Virtus Ragusa. Nuovo roster, staff confermato e un’identità precisa: intensità, difesa, corsa e gioco di squadra. Agustin Fabi sarà il nuovo capitano. Esordio il 26 settembre contro Marigliano.

Il PalaPadua ha fatto da cornice al primo appuntamento ufficiale della nuova stagione della SuperConveniente Virtus Ragusa, pronta ad affrontare il campionato di Serie B Interregionale 2026/27. Una serata che ha riunito istituzioni, sponsor, dirigenti, staff, giocatori e tifosi e che ha permesso alla società di presentare il nuovo progetto sportivo.

Un progetto che riparte nel segno della continuità, ma anche con diverse novità sul parquet. L’obiettivo dichiarato è costruire una squadra capace di rappresentare ancora una volta il territorio e di coinvolgere una comunità che continua a identificarsi nei colori della Virtus.

Sabbatini: «Il nostro modo di lavorare non cambia»

Ad aprire la serata è stata la presidente Sabrina Sabbatini, che ha voluto ringraziare sponsor, collaboratori e sostenitori per il supporto garantito alla società.

«Oggi parte una nuova stagione, ma il filo conduttore è sempre lo stesso: lavorare al meglio con i ragazzi, specie quelli provenienti dal territorio, e organizzarci sempre meglio affinché tutti, dagli sponsor ai tifosi, abbiano la giusta soddisfazione a sostenere un progetto come quello della Virtus».

Un passaggio che fotografa la filosofia della società, intenzionata a proseguire il proprio percorso senza modificare il metodo di lavoro.

«A differenza del posizionamento in classifica, e grazie a tutte le professionalità di cui ci avvaliamo dentro e fuori dal campo, il nostro modo di lavorare non cambia», ha aggiunto la presidente.

Agustin Fabi nuovo capitano della Virtus Ragusa

Uno degli annunci più significativi della serata è stato quello relativo alla fascia di capitano. Sarà Agustin Fabi a guidare la prima squadra nella nuova stagione.

Una scelta che affida la leadership del gruppo a uno dei giocatori confermati e che rappresenta un importante punto di riferimento all’interno del nuovo roster.

Alla presentazione sono intervenuti anche il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che ha ribadito il legame tra la Virtus, la città e la sua comunità sportiva, l’assessore comunale allo Sport Simone Digrandi e Alessandro Sorrentino, in rappresentanza dell’associazione di tifosi e sostenitori “Virtus nel cuore”.

Nuova stagione, stessa identità: la ricetta di Recupido

Sul parquet, invece, la parola passa a Gianni Recupido. Il coach sarà affiancato da Lia Valerio e Giovanni Pioggia e ha già delineato l’identità della squadra che vuole vedere in campo.

«Vogliamo essere una squadra intensa, capace di difendere con energia, correre e condividere il pallone», ha spiegato Recupido.

Un’identità chiara, dunque, per un gruppo giovane che avrà bisogno di tempo per amalgamarsi e trovare i giusti equilibri.

«Il gruppo è giovane e ha bisogno di tempo per conoscersi e trovare continuità, ma sta lavorando con entusiasmo e intraprendenza. Le amichevoli servono a metterci alla prova e capire dove intervenire per migliorare».

Il nuovo roster: quattro innesti per la Virtus

Sono quattro i nuovi giocatori presentati ufficialmente dalla società.

Nel roster della SuperConveniente Virtus Ragusa entrano la guardia Caleb Vijber, proveniente da Sant’Antimo, il play Raimundo Orrego, arrivato da Agrigento, e le ali Marco Porcu, proveniente da Mestre, e Leonardo Bandiera, reduce dall’esperienza a Conegliano.

Il gruppo delle conferme è invece composto da Lanzi, Piscetta, Fabi, Giovanni Tumino e Peterson, mentre dal vivaio entrano stabilmente nel gruppo della prima squadra Christian Tumino, Armatore e Guastella.

Un mix di esperienza, giovani e ragazzi cresciuti nel settore giovanile, coerente con la volontà della società di mantenere un forte legame con il territorio.

Ultimi test prima del debutto al PalaPadua

La preparazione della Virtus Ragusa entrerà ora nella fase conclusiva. La prossima settimana sono previste due amichevoli in trasferta, contro Agrigento e Gela, che rappresenteranno gli ultimi test prima dell’inizio ufficiale del campionato.

Poi sarà tempo di fare sul serio.

La SuperConveniente Virtus Ragusa debutterà nel campionato di Serie B Interregionale 2026/27 sabato 26 settembre, alle ore 20, sul parquet del PalaPadua. Avversaria della prima giornata sarà Marigliano.

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