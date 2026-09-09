Venerdì l’esordio pre season della Passalacqua: il punto della preparazione con coach Seletti

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A venti giorni dal raduno di avvio stagione, e a meno di un mese dall’inizio del campionato di basket di serie A2 femminile, primo bilancio del coach della Passalacqua Ragusa, Paolo Seletti. Doppio allenamento giornaliero per la Passalacqua, attenzione alla preparazione atletica e nel pomeriggio tecnica e contatto. “È stato un avvio intenso, senza dubbio, e stiamo lavorando per gettare le basi della nostra torre”, dice coach Seletti. Tanto lavoro in un clima sereno con tante individualità che stanno imparando a fare squadra. “Ci stiamo conoscendo ed è un buon inizio, buone sensazioni. Stiamo lavorando per poter giocare insieme. Cose nuove, un contesto e un ambiente nuovo – aggiunge coach Seletti – con un sistema che si basa sulla libertà con tutto ciò che può comportare”. Uno sguardo a venerdì 11 settembre a Caltanissetta per il Trofeo delle Miniere; la Passalacqua affronterà il Golfo Basket Alcamo nella prima uscita stagionale. “Per noi non sarà importante il risultato ma il volume delle cose buone e degli errori che avremo fatto in campo e quale sarà stata la nostra reazione”. Il match è in programma al Pala Cannizzaro di Caltanissetta e avrà inizio alle ore 19.

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