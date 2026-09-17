Un trasferimento sanitario urgente da Comiso a Milano, organizzato per consentire a un paziente ricoverato in Rianimazione a Modica di tornare nella struttura dove era stato sottoposto a un intervento di cardiochirurgia. È quanto avvenuto nella giornata di ieri, 15 settembre, con un volo dell’Aeronautica Militare disposto dalla Prefettura di Ragusa. Il paziente, già operato […]
Domenica esordio in casa per la Passalacqua: prima amichevole tra le mura amiche
17 Set 2026 19:46
Domenica, 20 settembre, al Pala Minardi arriva l’Athleta Basketball club di Malta, società che milita nella prima lega maltese; si tratta di una società storica che può vantare oltre 60 anni di storia e che è stata pioniere e promotore della nascita della Mba, la Malta Basketball association. L’Athleta Basketball club si presenta a Ragusa con un palmares che la colloca, nel panorama della sua nazione, ai vertici di questo sport con 60 titoli nazionali conquistati e un nutrito vivaio di giovani promettenti. “Affrontiamo la partita di questa domenica con grande entusiasmo e rispetto, con l’auspicio che questo incontro – fa sapere la società dell’Isola dei Cavalieri – sia solo il primo passo di una lunga, solida e proficua collaborazione tra la Athleta Basketball club e la Passalacqua Ragusa”.
In preparazione per un quadrangolare a Costa Masnaga dove le aquile della Passalacqua affronteranno formazioni di A1 e A2, l’amichevole di domenica servirà a mettere ritmo partita nella testa e nelle gambe delle ragazze.
“Stiamo crescendo come squadra – dice l’head coach della Passalacqua, Paolo Seletti – , le ragazze si stanno allenando ad un buon ritmo e stanno continuando a fare proprio metodo e approccio dando ognuna il proprio contributo anche in fare propositiva. Ogni partita è importante, ci aspettiamo di vedere sugli spalti i nostri tifosi, il cui calore e passione abbiamo imparato a riconoscere negli anni entrando al Pala Minardi che è diventato la nostra casa”
Da lunedì inizierà ufficialmente anche la Campagna abbonamenti con i dettagli che saranno disponibili sulle pagine social della Passalacqua Ragusa: Fb Passalacqua Basket Ragusa; fb VIRTUS EIRENE RAGUSA; Instagram virtus_eirene
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