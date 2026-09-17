Domenica esordio in casa per la Passalacqua: prima amichevole tra le mura amiche

Domenica 20 settembre alle 19 la Passalacqua affronterà al Pala Minardi di Ragusa la prima gara amichevole stagionale tra le mura amiche. Archiviata la vittoria nella terza edizione del Trofeo delle miniere a Caltanissetta la scorsa settimana, le ragazze allenate da Paolo Seletti sono tornate sul parquet già domenica pomeriggio per analizzare il buono che è emerso dal match che le ha contrapposte al Golfo basket Alcamo e per continuare a lavorare sugli elementi da migliorare in vista dell’avvio del campionato di basket di serie A 2 femminile.Domenica, 20 settembre, al Pala Minardi arriva l’Athleta Basketball club di Malta, società che milita nella prima lega maltese; si tratta di una società storica che può vantare oltre 60 anni di storia e che è stata pioniere e promotore della nascita della Mba, la Malta Basketball association. L’Athleta Basketball club si presenta a Ragusa con un palmares che la colloca, nel panorama della sua nazione, ai vertici di questo sport con 60 titoli nazionali conquistati e un nutrito vivaio di giovani promettenti. “Affrontiamo la partita di questa domenica con grande entusiasmo e rispetto, con l’auspicio che questo incontro – fa sapere la società dell’Isola dei Cavalieri – sia solo il primo passo di una lunga, solida e proficua collaborazione tra la Athleta Basketball club e la Passalacqua Ragusa”.In preparazione per un quadrangolare a Costa Masnaga dove le aquile della Passalacqua affronteranno formazioni di A1 e A2, l’amichevole di domenica servirà a mettere ritmo partita nella testa e nelle gambe delle ragazze.“Stiamo crescendo come squadra – dice l’head coach della Passalacqua, Paolo Seletti – , le ragazze si stanno allenando ad un buon ritmo e stanno continuando a fare proprio metodo e approccio dando ognuna il proprio contributo anche in fare propositiva. Ogni partita è importante, ci aspettiamo di vedere sugli spalti i nostri tifosi, il cui calore e passione abbiamo imparato a riconoscere negli anni entrando al Pala Minardi che è diventato la nostra casa”Da lunedì inizierà ufficialmente anche la Campagna abbonamenti con i dettagli che saranno disponibili sulle pagine social della Passalacqua Ragusa: Fb Passalacqua Basket Ragusa; fb VIRTUS EIRENE RAGUSA; Instagram virtus_eirene