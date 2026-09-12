La Passalacqua fa suo il Trofeo delle miniere battendo il Golfo Basket Alcamo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

E’ stata la Passalacqua Ragusa ad aggiudicarsi il terzo Trofeo delle miniere al Pala Cannizzaro di Caltanissetta, spuntandola su Golfo Basket Alcamo, al termine di un match vero, perché è innegabile che sia subentrata la tensione da derby, e che si è deciso negli ultimo quattro minuti di gioco: 62-58 il punteggio finale.

“E’stata una straordinaria occasione per noi, per analizzare quanto successo, per moltiplicare e indirizzare gli sforzi. Ci sono state indubbiamente delle luci – commenta a fine match coach Paolo Seletti – ma anche parecchie zone grigie ed era ciò che ci aspettavamo. Questo match ci serviva per continuare a imparare e giocare assieme, a conoscerci, con la tensione di una partita che è altro rispetto agli allenamenti. L’impatto non è stato semplice all’inizio ma non ci siamo scoraggiate e questo è un buon segnale. Abbiamo raddrizzato la partita prima del riposo grande ma al di là del risultato, anche se fa piacere ovviamente vincere, l’obiettivo era di evidenziare difficoltà e soluzioni per lavorarci con impegno”.

Dopo un avvio a favore di Alcamo che con l’esperienza di Russo e Cupido, (la prima a segno con 13 punti sui 23 del primo quarto) ha imposto a Ragusa il suo ritmo, già dall’avvio della seconda frazione le ragazze di Seletti hanno iniziato a aumentare il ritmo in difesa e a costruire meglio in attacco con Ronchi e Mazza che hanno riportato la Passalacqua sotto. Si va al riposo grande con Alcamo sempre in vantaggio ma di 5 lunghezze e la forbice si stringe. Terza frazione punto a punto; cambiano le protagoniste, per la Passalacqua che continua con rotazioni importanti. Stroscio e Cosaro, con lo zampino di Consolini, trascinano Ragusa al primo sorpasso 40-38 con un 2+1 della capitana. Si arriva all’ultimo quarto con la Passalacqua a +3, 49 a 46 e la consapevolezza che la partita è tutt’altro che finita. Un parziale di 7 a 0 di Alcamo, con Losylla, Vella e Cupido dà una scossa alle bianco verdi che con alcuni recuperi difensivi di Mazza e Cosaro e con Leghissa e Johnson che si fanno trovare pronte sotto le plance, rimettono in pista la Passalacqua che chiude il match a 45 secondi dalla fine. Non va a buon fine il tentativo immediato di Russo dall’arco grande, che avrebbe potuto riapre la partita. Finisce 62 a 58.

Passalacqua Ragusa – Golfo Basket Alcamo 62-58

Parziali: 11-23; 20-13; 18-10; 13-12

Tabellino Ragusa: Consolini 9, Ronchi 17, Mazza 9, Cosaro 6, Stroscio 8, Leghissa 5, Guzzoni 3, Johnson 5, Olodo, Ne Heriaud, Marras e Occhipinti. All. Seletti

Arbitri: Antonio Giordano di Gela e Francesco Marino di Porto Empedocle

© Riproduzione riservata