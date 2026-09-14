Motyka Bike School Modica: doppietta a Catania e sesto posto al Meeting Regionale

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Si chiude con un bilancio decisamente positivo la stagione agonistica della Motyka Bike School Modica, protagonista nel weekend al Meeting Regionale Giovanissimi di Catania. Una lunga annata fatta di allenamenti, trasferte, sacrifici e soddisfazioni che ha trovato un ultimo importante capitolo nella due giorni etnea, dove i giovani ciclisti modicani hanno affrontato prove fuoristrada e di abilità.

Il risultato finale parla chiaro: sesto posto nella classifica delle società presenti al Meeting Regionale, oltre alla quinta posizione conquistata nella classifica della Coppa Sicilia fuoristrada. Ma dietro i numeri c’è soprattutto la crescita di un gruppo che, gara dopo gara, ha saputo consolidarsi e trasformare la passione per la bicicletta in entusiasmo e risultati.

Motyka Bike School Modica, a Catania arrivano subito due podi

La prima giornata del Meeting Regionale Giovanissimi è stata dedicata alle prove fuoristrada. E per la Motyka Bike School Modica sono arrivati immediatamente risultati importanti.

Nella categoria G2, Santiago Borgese ha conquistato un ottimo secondo posto, salendo sul podio. Nella stessa categoria Giuseppe Agosta ha concluso la prova al diciottesimo posto.

Grande protagonista nella categoria G4 è stato invece Nicolò Tagliarini, capace di conquistare il gradino più alto del podio. Alle sue spalle, per una splendida doppietta tutta giallonera, si è piazzato il compagno di squadra Simone Adamo.

Sempre nella G4 sono arrivati anche l’ottavo posto di Lorenzo Cassarino, l’undicesimo di Gabriele Aprile e il quindicesimo di Thomas Cataudella.

Nella categoria G5, infine, altra prestazione da podio per la società modicana con il secondo posto di Dominik Borgese. Saro Cicero ha chiuso invece al diciassettesimo posto.

Il tracciato “lavico” mette alla prova i giovani ciclisti

Le difficoltà non sono mancate. Il percorso di Catania ha infatti costretto i giovani atleti modicani a confrontarsi con un fondo caratterizzato dalla presenza della cosiddetta terra “lavica”, una superficie alla quale non erano abituati.

Un ulteriore elemento di difficoltà che rende ancora più significative le prestazioni ottenute dai ragazzi della Motyka Bike School, chiamati ad adattarsi rapidamente alle caratteristiche del tracciato e a gestire una prova diversa da quelle affrontate abitualmente.

Nelle prove di abilità arriva un’altra doppietta Motyka

La seconda giornata è stata dedicata alle prove di abilità e anche in questo caso la società modicana ha lasciato il segno.

Nella categoria G2 Giuseppe Agosta ha chiuso all’ottavo posto, mentre Santiago Borgese ha terminato la prova in undicesima posizione.

La categoria G4 ha regalato un’altra grande soddisfazione alla Motyka Bike School Modica. Questa volta è stato Simone Adamo a conquistare la vittoria, precedendo Nicolò Tagliarini, secondo. Una nuova doppietta che ha confermato la qualità del lavoro svolto durante la stagione.

Nella stessa categoria Gabriele Aprile ha conquistato l’ottavo posto, Thomas Cataudella il nono e Lorenzo Cassarino la quattordicesima posizione.

In G5, infine, Dominik Borgese ha chiuso quinto, mentre Saro Cicero ha terminato quattordicesimo.

Catania vale il sesto posto tra le società

La somma dei risultati ottenuti nelle due giornate ha permesso alla Motyka Bike School Modica di chiudere al sesto posto nella classifica delle squadre presenti alla manifestazione.

Un piazzamento nella top ten che rappresenta il degno epilogo di una stagione intensa e che si aggiunge alla quinta posizione nella classifica della Coppa Sicilia fuoristrada.

Numeri importanti, ma che per la società modicana rappresentano soltanto una parte del bilancio. Il vero risultato è la crescita dei giovani atleti e la capacità di costruire un gruppo unito, capace di affrontare insieme vittorie, difficoltà e trasferte.

Arianna Melilli: “Sono i sorrisi e l’unione dei ragazzi a ripagarci”

A tracciare il bilancio della stagione è Arianna Melilli, che sottolinea il valore dei risultati ottenuti ma soprattutto quello umano del percorso compiuto dai giovani ciclisti.

«Chiudiamo una stagione che ci ha visti protagonisti e che anche a Catania ci ha permesso di entrare nella top ten con il sesto posto al meeting regionale e con la quinta posizione nella classifica di Coppa Sicilia fuoristrada», afferma.

Ma, al di là delle classifiche, c’è qualcosa che vale ancora di più: «Sono i sorrisi e l’unione di questi giovani a ripagarci al di là delle classifiche e dei risultati ottenuti».

Un pensiero rivolto anche alle famiglie: «Ringraziamo ognuno dei nostri atleti per l’impegno profuso in questa stagione e le loro famiglie. È stata una stagione fantastica».

L’augurio per il futuro è che la passione possa continuare a crescere: «Il mio augurio e di tutta la Motyka Bike School Modica è che questi ragazzi possano alimentare la passione per questo sport il più possibile».

Il grazie agli istruttori: “Hanno saputo creare armonia nel gruppo”

Nel bilancio di Arianna Melilli c’è infine un ringraziamento particolare per gli istruttori Laura Melilli e Saro Tagliarini, indicati come una componente fondamentale dei risultati raggiunti.

«Oltre all’impegno di tutti i ragazzi gran parte dei risultati ottenuti è merito loro, soprattutto perché hanno saputo creare l’armonia nel gruppo e saputo trasmettere la voglia di migliorarsi e misurarsi in ogni contesto», conclude.

La stagione della Motyka Bike School Modica si chiude così con medaglie, piazzamenti e classifiche, ma soprattutto con un gruppo di giovani ciclisti cresciuto insieme. Catania è stata l’ultima tappa di un viaggio lungo un’intera stagione. E i risultati raccontano di una squadra che ha ancora voglia di pedalare.

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