L’allattamento al seno rappresenta uno dei primi e più efficaci investimenti per la salute, lo sviluppo psicofisico e il benessere del bambino e della madre. Con l’avvicinarsi della Settimana per l’Allattamento al Seno, anche la provincia di Ragusa scende in campo con una serie di iniziative concrete di supporto, affiancandosi a un movimento di sensibilizzazione […]
L’Etna ferma la Virtus: rinviata la sfida con Marigliano, gli ospiti senza volo da Napoli
26 Set 2026 20:06
Niente basket stasera al PalaPadua. La gara tra la Virtus Ragusa e la Promobasket Marigliano, in programma oggi, sabato 26 settembre, alle 20, è stata rinviata a data da destinarsi.
A comunicarlo è la stessa società biancoverde: la squadra campana non potrà raggiungere Ragusa perché il suo volo da Napoli è stato cancellato a causa dell’attività eruttiva dell’Etna.
La nuova data della partita sarà comunicata nei prossimi giorni.
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