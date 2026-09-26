L’Etna ferma la Virtus: rinviata la sfida con Marigliano, gli ospiti senza volo da Napoli

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Niente basket stasera al PalaPadua. La gara tra la Virtus Ragusa e la Promobasket Marigliano, in programma oggi, sabato 26 settembre, alle 20, è stata rinviata a data da destinarsi.

A comunicarlo è la stessa società biancoverde: la squadra campana non potrà raggiungere Ragusa perché il suo volo da Napoli è stato cancellato a causa dell’attività eruttiva dell’Etna.

La nuova data della partita sarà comunicata nei prossimi giorni.

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