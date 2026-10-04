È venuto a mancare, all’età di 88 anni, Concetto Nuzzarello.

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A darne il triste annuncio sono la moglie Pina, i figli Tina e Gino, il genero Salvatore Nannaro, il fratello Salvatore, i cognati, le cognate, i nipoti Saro, Eleonora con Luca e tutti i parenti.

Il corteo funebre muoverà a piedi da via dei Faggi n. 23, martedì 6 ottobre 2026 alle ore 10:15. I funerali saranno celebrati alle ore 10:30 nella Chiesa di Sant’Antonio di Padova.

I familiari ringraziano quanti vorranno rendere l’ultimo tributo di affetto al loro caro congiunto.

Si dispensa dalle visite. Non fiori, ma opere di bene.

Comiso, 4 ottobre 2026.

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