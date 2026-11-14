Ragusa, al via l’undicesimo corso di italiano e lavoro per stranieri di Adra

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Lingua italiana, educazione civica, primo soccorso, sicurezza sul lavoro e due percorsi professionali, per alimentaristi e per mulettisti. Lunedì 16 novembre a Ragusa parte l’11° Corso di alfabetizzazione per stranieri con indirizzo lavorativo di Adra Italia e della Chiesa Cristiana Avventista, nella sede di via Australia.

Il corso andrà avanti fino al 10 dicembre. La dottoressa Stefania Sudano insegnerà italiano; il dottor Giuseppe Iacono terrà lezioni di geografia, storia ed educazione civica, con un’uscita didattica tra piazza San Giovanni e Ibla; il pastore Daniele Passaretta curerà il dialogo interculturale. Sono previsti anche l’educazione finanziaria con la funzionaria di banca Simona Dell’Albani, il corso di primo soccorso Bls con il dottor Francesco Pettinato, il modulo base sulla sicurezza per i lavoratori tenuto da Giorgio Bella e laboratori manuali con la docente Alessandra Covato.

I partecipanti potranno scegliere tra il percorso per alimentaristi e quello per mulettisti, quest’ultimo con prova pratica nella sede di E-Meccatronica srl. Le lezioni si terranno di pomeriggio, dalle 15 alle 18.30, e in alcune mattine, dalle 9 alle 12.30. La consegna degli attestati è in programma sabato 12 dicembre alle 10.

L’iniziativa è realizzata da Adra Italia (coordinamento di Ragusa) e dalla Chiesa Cristiana Avventista, con il sostegno dell’8×1000, in collaborazione con il Comune di Ragusa e i partner tecnici Sycurvita, E-Meccatronica srl, Evolving Italia srl e Sportello 360°. Direttore del corso è Giorgio Bella, referente Adra Carmela Cascone. Informazioni al numero 393 1160547.

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