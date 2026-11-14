Reel aziendali e musica di Instagram: chiesti 11mila euro per 15 secondi

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Un reel di appena 15 secondi, una canzone scelta direttamente dalla libreria musicale di Instagram e una richiesta economica da quasi 11mila euro. È il caso segnalato dallo Sportello dei Diritti, che richiama l’attenzione di imprese, professionisti e creator sull’utilizzo della musica nei contenuti pubblicati sui social per finalità commerciali.

La vicenda riguarda due imprenditrici tirolesi che avevano utilizzato un brano musicale come sottofondo di un breve filmato pubblicato su Instagram. Il contenuto era collegato alla promozione di workshop a pagamento e proprio la natura commerciale dell’attività avrebbe fatto scattare la contestazione sul diritto d’autore.

Il punto più delicato è anche quello che può trarre maggiormente in inganno chi gestisce una pagina social: il fatto che una canzone sia disponibile all’interno della libreria di Instagram, Facebook o TikTok non significa automaticamente che possa essere utilizzata per qualsiasi finalità.

Le autorizzazioni concesse dalle piattaforme possono infatti cambiare a seconda del tipo di account, del brano e dell’utilizzo che ne viene fatto. Una musica disponibile per un contenuto personale non è necessariamente autorizzata anche per una campagna pubblicitaria, un reel aziendale o un video destinato a promuovere prodotti e servizi.

Una richiesta superiore agli incassi dell’attività

Nel caso segnalato, la richiesta di quasi 11mila euro comprenderebbe il costo della licenza non corrisposta, ulteriori somme legate alla presunta violazione del copyright e le spese legali.

Una cifra particolarmente pesante per una piccola attività e che, secondo quanto riportato dallo Sportello dei Diritti, sarebbe addirittura superiore ai ricavi generati dalle iniziative promosse dalle due imprenditrici.

«Molti utenti, ma anche tantissimi liberi professionisti e titolari di piccole attività, credono erroneamente che trovare un brano nella libreria di Instagram, TikTok o Facebook equivalga ad avere il via libera per utilizzarlo liberamente in qualsiasi contesto», osserva Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti.

Ed è proprio questa convinzione a rappresentare il rischio maggiore.

Profili personali e attività commerciali non sono la stessa cosa

Il confine può diventare sottile soprattutto per professionisti, commercianti, ristoratori, palestre, strutture turistiche, artigiani o piccole aziende che utilizzano quotidianamente Instagram e Facebook.

Un reel può sembrare un normale contenuto social ma, se serve a presentare un prodotto, promuovere un locale, pubblicizzare un evento a pagamento o comunque sostenere un’attività economica, può assumere una finalità commerciale.

È in questi casi che occorre verificare con attenzione quali diritti siano effettivamente compresi nella licenza concessa dalla piattaforma.

Lo Sportello dei Diritti invita quindi chi gestisce pagine professionali e aziendali a controllare preventivamente le condizioni di utilizzo dei brani e, quando necessario, a scegliere musiche espressamente autorizzate per usi commerciali o ad acquistare le relative licenze.

Una questione sempre più importante per chi comunica sui social

La vicenda pone un problema particolarmente attuale perché reel e brevi video sono ormai uno degli strumenti principali di comunicazione anche per le piccole attività.

Aziende e professionisti possono produrre quotidianamente contenuti utilizzando gli strumenti messi a disposizione direttamente dalle piattaforme e avere quindi la sensazione che tutto ciò che appare selezionabile sia automaticamente utilizzabile.

Non sempre è così.

La disponibilità tecnica di un brano e il possesso dei diritti necessari per utilizzarlo commercialmente sono due questioni differenti. Per questo, prima di associare una canzone famosa a un contenuto pubblicitario o professionale, è opportuno controllare la licenza prevista per quel particolare utilizzo.

Quindici secondi di musica possono sembrare un dettaglio. Il caso delle due imprenditrici mostra invece come, quando entra in gioco il diritto d’autore, anche un reel molto breve possa trasformarsi in una contestazione economica da migliaia di euro.

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