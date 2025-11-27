Bollino, la sanità iblea cresce. Il “Guzzardi” entra nel network nazionale degli ospedali per la salute femminile

La provincia di Ragusa rafforza il proprio ruolo nel panorama sanitario nazionale grazie al prestigioso riconoscimento del Bollino Rosa 2026-2027 assegnato dalla Fondazione Onda ETS, l’ente che da vent’anni si occupa di promuovere la medicina di genere e percorsi sanitari dedicati alla salute delle donne. Durante la cerimonia ufficiale al Ministero della Salute, sono stati premiati 370 ospedali italiani: tra questi, ben tre strutture dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa hanno ottenuto il riconoscimento.

Confermati i due Bollini Rosa per l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e per il “Maggiore – Nino Baglieri” di Modica, mentre c’è un’importante novità per il territorio ibleo: per la prima volta entra nel network nazionale anche l’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria, che conquista due Bollini, segnando un traguardo storico per il presidio.

Un network in crescita che valorizza la salute femminile

Il Bollino Rosa è un marchio di qualità attribuito agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e di quelle trasversali, ma affrontate con un approccio personalizzato. Il riconoscimento, attivo dal 2007, oggi rappresenta un punto di riferimento nazionale e uno strumento fondamentale per orientare le donne nella scelta consapevole del luogo di cura.

Nel biennio 2026-2027 gli ospedali premiati con 3 Bollini sono 145, quelli con 2 Bollini sono 183 e 42 hanno ottenuto un Bollino. Quest’anno il network si è ulteriormente ampliato includendo nuove specialità come Oftalmologia, Medicina del Dolore e reinserendo la Pediatria, ampliando così l’offerta di percorsi clinici integrati.

Una selezione rigorosa con oltre 500 criteri di valutazione

Gli ospedali vengono valutati attraverso un articolato questionario di oltre 500 domande che analizzano: la presenza di servizi specializzati femminili; l’appropriatezza e la multidisciplinarità dei percorsi clinici; le strutture relative ad accoglienza, degenza e supporto alle vittime di violenza; progetti e attività speciali realizzati sul territorio.

L’Advisory Board presieduto dal professore Walter Ricciardi si occupa della validazione finale, integrando anche elementi qualitativi di particolare rilevanza.

Un valore aggiunto per la provincia di Ragusa

Oltre al prestigio, il Bollino Rosa offre agli ospedali del network la possibilità di partecipare a iniziative nazionali come gli (H) Open Day, gli Open Weekend e l’Open Week, che garantiscono servizi gratuiti di prevenzione e informazione alla popolazione. Per la provincia di Ragusa si tratta di una conferma d’eccellenza, ma soprattutto di un segnale concreto dell’impegno nella costruzione di una sanità più inclusiva, moderna e attenta alla salute femminile in tutte le fasi della vita.

© Riproduzione riservata