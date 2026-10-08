Home / Attualità

Settimana della Dislessia: il castello di Acate si illumina di blu

08 Ott 2026 20:34
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Settimana della Dislessia. Il comune di Acate aderisce alle iniziative in programma in tutta Italia fino all’11 ottobre.

Da oggi fino a domenica il Castello dei Principi di Biscari si illumina con i colori del blu,  in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia.

L’iniziativa vuole essere uno stimolo per sensibilizzare i cittadini sui disturbi dell’apprendimento, che caratterizzano i soggetti e i bambini dislessici.

Il vicesindaco Gianfranco Ciriacono ha invitato a moltiplicare l’iniziativa scattando delle foto del castello illuminato di blu e rilanciandola sui propri profili social.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it