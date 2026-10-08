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Settimana della Dislessia: il castello di Acate si illumina di blu
08 Ott 2026 20:34
Settimana della Dislessia. Il comune di Acate aderisce alle iniziative in programma in tutta Italia fino all’11 ottobre.
Da oggi fino a domenica il Castello dei Principi di Biscari si illumina con i colori del blu, in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia.
L’iniziativa vuole essere uno stimolo per sensibilizzare i cittadini sui disturbi dell’apprendimento, che caratterizzano i soggetti e i bambini dislessici.
Il vicesindaco Gianfranco Ciriacono ha invitato a moltiplicare l’iniziativa scattando delle foto del castello illuminato di blu e rilanciandola sui propri profili social.
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