Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
A Pedalino la “Sfilata del Cane meticcio e di razza”
10 Ott 2026 17:25
Domenica 11 ottobre Pedalino ospiterà la 21ª Sfilata del Cane Meticcio e di Razza.
La giornata,. Come accade ormai da anni, sarà dedicata agli amici a quattro zampe, all’insegna dell’amore, del rispetto e della sensibilizzazione contro l’abbandono.
La Sfilata e il concorso ad essa collegato saranno quest’anno dedicati a Giovanna Iacono, volontaria animalista che ha operato per tanti anni nella tutela degli animali.
Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si apriranno le iscrizioni per la sfilata. Alle 16,30 è in programma la benedizione degli animali e subito dopo la messa, celebrata dal parroco, monsignor Salvatore Burrafato.
La sfilata inizierà alle 17, in piazza Gramsci. La giuria sarà composta da Michele D’Agati, educatore cinofilo, dai veterinari Manuela Giarratana ed Emanuele Occhipinti, da Giorgia Pace, tecnico veterinario.
© Riproduzione riservata