Home / Comiso
A Pedalino la “Sfilata del Cane meticcio e di razza”

A Pedalino la “Sfilata del Cane meticcio e di razza”

10 Ott 2026 17:25
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Domenica 11 ottobre Pedalino ospiterà la 21ª Sfilata del Cane Meticcio e di Razza.

La giornata,. Come accade ormai da anni, sarà dedicata agli amici a quattro zampe, all’insegna dell’amore, del rispetto e della sensibilizzazione contro l’abbandono.

La Sfilata e il concorso ad essa collegato saranno quest’anno dedicati a Giovanna Iacono, volontaria animalista che ha operato per tanti anni nella tutela degli animali.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si apriranno le iscrizioni per la sfilata. Alle 16,30 è in programma la benedizione degli animali e subito dopo la messa, celebrata dal parroco, monsignor Salvatore Burrafato.

La sfilata inizierà alle 17, in piazza Gramsci. La giuria sarà composta da Michele D’Agati, educatore cinofilo, dai veterinari Manuela Giarratana ed Emanuele Occhipinti, da Giorgia Pace, tecnico veterinario.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Francesca Cabibbo
Giornalista, laureata in Scienze Politiche, collabora con il Giornale di Sicilia, agenzia Ansa e il giornale on line Ragusa Oggi. Ha lavorato con la trasmissione Rai “Storie vere – Storie Italiane”. Ha lavorato nelle emittenti televisive Telecittà Val d’Ippari, 20sicilia e Videouno. Ha insegnato lingua italiana a Malta. Nel 2009 ha ricevuto il “Premio giornalistico Angelo Campo”, assegnato dal Panathlon Club di Ragusa e dalla Provincia Regionale di Ragusa.