Comiso, l’Imu scende dal 2027 ma la Tari salirebbe del 2%: è polemica

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A Comiso lo sconto sull’Imu annunciato per il 2027 ha già un contrappeso. Nello stesso anno, secondo l’opposizione ambientalista, la Tari, la tassa sui rifiuti, salirebbe del 2%: un aumento che rischia di passare inosservato mentre la città discute del risparmio promesso su terreni e immobili.

Lo sconto sull’Imu dal 2027

Come avevamo raccontato, Comiso abbassa l’Imu dopo quindici anni: dal 1° gennaio 2027 l’aliquota per terreni agricoli e aree edificabili scende dal 10,6 al 9,9 per mille, quella per gli altri immobili dal 10,6 al 10,4. La sindaca Maria Rita Schembari e l’assessore ai Tributi Antonello Paternò hanno legato il taglio al recupero degli arretrati, con ravvedimento e definizione agevolata dei tributi locali.

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L’altra metà del conto: la Tari

Il punto, per i critici, è proprio la tassa sui rifiuti. A Comiso, sostengono, la Tari è già la più alta della provincia e l’aumento non porterebbe con sé un servizio migliore. Il giudizio sulla città è senza sconti: «grigia, sporca, trascurata», in evidente stato di abbandono.

Per spiegare l’operazione la nota ricorre al gioco delle tre carte, dove l’abilità del banco sta nel guidare lo sguardo del pubblico su ciò che vuole mostrare, nascondendo ciò che conta davvero. Tutti concentrati sull’Imu che scende, è il ragionamento, e pochi attenti alla Tari che sale. La chiusura è un proverbio: «Carta vince, carta perde e il banco vince sempre».

I numeri che mancano

La nota non dice a quanti euro l’anno corrisponda l’aumento del 2% per una famiglia, né in quale passaggio sia stato deciso. Sono i dati che serviranno a capire quanto resti davvero, nelle tasche dei comisani, dello sconto sull’Imu.

A sollevare la questione è il direttivo di Europa Verde Comiso, con la portavoce, l’architetta Sandra Gianna.

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