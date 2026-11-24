Comiso, al Teatro Naselli otto serate: Montalbano con Pirrotta e Corrado Tedeschi

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Otto serate, da dicembre a maggio, per spegnere il telefono e accendere il sipario. Il Teatro Naselli di Comiso presenta la stagione 2026-2027, curata dall’associazione culturale La Girandola: si parte sabato 5 dicembre e si chiude venerdì 7 maggio, tra commedia, narrazione, comicità e teatro fisico.

Il titolo scelto per il cartellone è già una dichiarazione d’intenti: «Ma c’è sempre il teatro. Un approdo nel rumore quotidiano». L’idea è quella di offrire al pubblico un luogo dove fermarsi, lontano da notifiche e scadenze, e ritrovare il piacere di stare insieme davanti a una storia.

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«Il teatro ha bisogno degli spettatori, della loro presenza», spiega Alessandro Di Salvo, presidente de La Girandola, che parla di un programma pensato per attraversare generi diversi e dare a chi esce di casa una serata fuori dall’ordinario.

Il cartellone, serata per serata

Apre sabato 5 dicembre «Giusto», scritto e interpretato da Rosario Lisma, con le illustrazioni di Gregorio Giannotta: una storia buffa e malinconica su diversità e solitudine. Sabato 16 gennaio arriva «Il Commissario Montalbano», dall’universo di Andrea Camilleri, nell’adattamento di Micaela Miano, con Vincenzo Pirrotta protagonista e la regia di Guglielmo Ferro: per la prima volta il commissario sale su un palcoscenico, in una trama che intreccia più racconti.

Domenica 31 gennaio è la volta di «Sottobanco», dal romanzo «Ex cattedra» di Domenico Starnone, regia di Giovanni Mongiano: gli scrutini di fine anno in un istituto tecnico romano degli anni Novanta. Venerdì 26 febbraio spazio alla comicità di Alessandro Ciacci con il one man show «Fricassea», mentre sabato 13 marzo Claire & Anthony portano in scena «Souvenirs», tra teatro fisico, danza, ombre e immagini proiettate dal vivo.

Sabato 20 marzo torna la commedia con «Chiamalo ancora amore», regia di Toni Fornari, con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Andrea Hegedus e Angelica Pisilli: una coppia alla vigilia delle nozze d’argento e un figlio che scopre le relazioni online di entrambi i genitori. Venerdì 16 aprile «Notte di follia» di Josiane Balasko, con Corrado Tedeschi, Barbara De Rossi e Gianluca Delle Fontane. Chiude venerdì 7 maggio il «Don Chisciotte» di Stivalaccio Teatro, con la regia di Michele Mori e Marco Zoppello.

Abbonamenti, bambini e taxi

La campagna abbonamenti è già aperta, con tariffe a partire da 75 euro. Tornano anche due servizi su prenotazione: l’animazione per i bambini dai 4 anni, dalle 20.30 fino alla fine dello spettacolo, a 5 euro, e il taxi da casa al teatro e ritorno, a 5 euro a persona nel perimetro urbano di Comiso.

Il botteghino è aperto dal martedì al venerdì, dalle 16 alle 20. Informazioni sul sito spazionaselli.it o al numero 328 497 4542. La stagione dello scorso anno era stata presentata con le luci che si riaccendevano sul Naselli, e tra i titoli più attesi c’era stato «Il malato immaginario» diretto da Salvo Ficarra.

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