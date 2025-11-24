“Il malato immaginario” diretto da Salvo Ficarra al Teatro Naselli di Comiso

Comiso si prepara ad accogliere uno dei più grandi classici del teatro comico europeo: “Il malato immaginario” di Molière, diretto da Salvo Ficarra (del celebre duo Ficarra e Picone), sarà il primo spettacolo della stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Naselli, venerdì 28 novembre alle ore 21:00. La stagione, guidata dal claim “Il divertimento è una cosa seria”, promette emozioni, risate e riflessioni grazie a una selezione di opere di grande spessore artistico.

Il protagonista, Argan, sarà interpretato da Angelo Tosto, affiancato da un cast di talentuosi attori tra cui Filippo Brazzaventre, Daniele Bruno, Cosimo Coltraro, Giovanna Criscuolo, Luca Fiorino, Anita Indigeno, Emanuele Puglia, Lucia Portale e Giovanni Rizzuti. Le musiche originali saranno a cura di Lello Analfino, che accompagnerà l’azione con brani pensati per valorizzare le scene comiche e drammatiche.

Un classico sempre attuale

Nelle note di regia, Salvo Ficarra sottolinea come portare in scena oggi “Il malato immaginario” significhi confrontarsi con un testo che, a distanza di secoli, continua a parlare al pubblico moderno: la medicina, le ossessioni, le passioni e le contraddizioni umane rimangono tematiche universali. La comicità di Molière non è mai fine a se stessa, ma diventa uno strumento di verità, per osservare e comprendere meglio le nostre paure e le nostre fragilità.

Alessandro Di Salvo, presidente dell’Associazione La Girandola, dichiara:

“Apriamo con quest’opera una stagione che celebra il teatro nella sua forma più autentica: un gioco serio, che diverte e fa riflettere. Salvo Ficarra ne rinnova oggi lo spirito con una regia raffinata e piena di ritmo. Argan è un personaggio universale, fragile e comico insieme, che ci parla delle nostre contraddizioni.”

Servizi e informazioni per il pubblico

Per facilitare la partecipazione agli spettacoli, il Teatro Naselli offre servizi su prenotazione: animazione dalle ore 20:30 fino alla fine dello spettacolo e servizio taxi abitazione/teatro e ritorno. Sono previste anche convenzioni con associazioni, CRAL e club service.

Per informazioni, prenotazioni e aggiornamenti, sito web: spazionaselli.it

