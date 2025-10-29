Comiso, si riaccendono le luci del Teatro Naselli: la nuova stagione è uno spettacolo di emozioni

“Il divertimento è una cosa seria”. Con questo claim l’associazione culturale La Girandola presenta la nuova stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Naselli di Comiso, in partenza il 28 novembre, promettendo un cartellone che unisce leggerezza, impegno e riflessione.

Un invito a riscoprire il teatro come luogo di comunità, emozione e pensiero, in cui ridere diventa un atto culturale profondo.

“Ogni stagione nasce dal desiderio di creare comunità attorno al teatro — spiega Alessandro Di Salvo, presidente de La Girandola — Abbonarsi significa compiere un gesto di fiducia e d’amore, un modo per sostenere una realtà che vive grazie alla passione del suo pubblico. Perché, davvero, il divertimento è una cosa seria”.

Una stagione per ridere, pensare e sognare

Il sipario si alza venerdì 28 novembre con un classico intramontabile:

“Il malato immaginario” di Molière, diretto da Salvo Ficarra, con Angelo Tosto e un cast corale che ne restituisce tutta la brillante ironia.

Il 12 dicembre arriva “Quintetto” di Marco Augusto Chenevier, premiato a livello internazionale e definito dal The Guardian “forse lo spettacolo più divertente dell’anno”.

Una performance che mescola danza e teatro in un vortice di comicità intelligente.

Dopo le feste natalizie, il 2 gennaio, toccherà alla commedia “Il padre della sposa”, diretta da Giampaolo Romania con Gino Astorina ed Eduardo Saitta, una storia familiare di risate e imprevisti.

Il 30 gennaio spazio a “Minchia signor tenente” di Antonio Grosso, una commedia che affronta il tema della mafia con toni ironici e disincantati.

A seguire, il 7 febbraio, l’intramontabile “I Cavalieri” di Aristofane, diretto da Cinzia Maccagnano, per una satira antica che continua a parlare al presente.

Il 19 febbraio andrà in scena “Le volpi” di Lucia Franchi e Luca Ricci, con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato: un raffinato gioco di potere e ipocrisie sociali.

Il 20 marzo sarà la volta della commedia “Ti posso spiegare” di Michele La Ginestra e Adriano Bennicelli, diretta da Roberto Marafante con Beatrice Fazi e Manuela Zero, per una serata di risate garantite.

Gran finale l’11 aprile con “L’alba del terzo millennio” di Pietro De Silva, con Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro, diretti da Federico Magnano San Lio: una commedia surreale, ironica e poetica.

Servizi e abbonamenti: il teatro che accoglie

Anche quest’anno La Girandola conferma la sua attenzione al pubblico con servizi dedicati alle famiglie e agli spettatori: animazione per bambini durante gli spettacoli (€5 dai 4 anni in su), servizio taxi teatro-andata e ritorno (€5 nel perimetro urbano di Comiso)

Gli abbonamenti sono già disponibili con tariffe differenziate tra platea e galleria. Formula Sostenitore: €150 (platea) con detrazione fiscale che riduce il costo reale a €52,50.

Tariffe ridotte per over 65, studenti, under 30, CRAL e associazioni convenzionate. Info: 328 497 4542 – Botteghino aperto dalle 16 alle 20. Per info: spazionaselli.it

© Riproduzione riservata