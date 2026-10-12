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Ragusa accoglie la reliquia della Madonna delle Lacrime: un messaggio di speranza che parla al presente
12 Ott 2026 13:00
Una comunità in preghiera per accogliere un segno di fede e di speranza. È giunta domenica 11 ottobre, , la reliquia della Madonna delle Lacrime a Ragusa, accompagnata da don Raffaele Aprile, parroco del Santuario siracusano. A fare gli onori di casa e a dare il benvenuto al reliquiario c’era il parroco della chiesa di San Paolo, don Antonio Cascone, insieme a una folta rappresentanza di cittadini e fedeli. Subito dopo l’accoglienza, la reliquia è stata condotta in breve processione lungo via 2 Giugno fino all’ingresso della chiesa parrocchiale, dove è stata celebrata la Santa Messa.
L’omelia: «Non un evento del passato, ma una lettera aperta»
Al centro della celebrazione, la riflessione sul valore profondo della lacrimazione avvenuta a Siracusa nel 1953. Un evento che – com’è stato sottolineato durante l’omelia – «non appartiene all’archivio della storia, ma rappresenta una lettera aperta scritta con l’inchiostro del dolore di una Madre». Le lacrime di Maria sono state rilette attraverso tre grandi direttrici: La partecipazione: la vicinanza concreta di Dio al dolore umano, alla malattia e alla solitudine. L’accusa e la conversione: una denuncia silenziosa contro le guerre, le divisioni e l’aridità del cuore, che non intende condannare ma spronare a un vero cambiamento di vita. L’attualità del messaggio: un forte richiamo alla realtà odierna. Le lacrime di Maria cadono oggi «nella solitudine digitale, dove si è connessi con il mondo ma disconnessi da chi ci sta accanto, nelle corsie degli ospedali e nei cuori diventati tiepidi». Da qui l’invito rivolto alla comunità: raccogliere queste lacrime con la Confessione, asciugarle con la carità e imitarle imparando la condivisione e l’empatia.
Il programma dei prossimi appuntamenti
Lunedì 12 Ottobre
- Ore 8:25 – Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco sac. Antonio Cascone.
- Ore 10:00 – Visita del Reliquario ad anziani e ammalati dell’Opera Pia Ritiro Criscione Lupis.
- Ore 16:30 – Incontro con gli anziani e i malati.
- Ore 17:00 – Celebrazione Eucaristica per gli infermi presieduta dal sac. Giovanni Nobile e amministrazione del Sacramento dell’Unzione.
- Ore 18:30 – Santo Rosario meditato.
- Ore 19:00 – Celebrazione Eucaristica con la partecipazione delle comunità limitrofe (Sacro Cuore, San Pietro e Beato Clemente), presieduta dal Vicario Generale della diocesi, Mons. Sebastiano Roberto Asta.
Martedì 13 Ottobre
- Ore 8:25 – Celebrazione Eucaristica presieduta dal sac. Giovanni Nobile.
- Ore 10:30 – Visita del Reliquario presso l’Anffas e momento di preghiera.
- Ore 16:00 – Incontro con i ragazzi del catechismo.
- Ore 18:30 – Santo Rosario meditato.
- Ore 19:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta dal sac. Antonio Cascone con l’atto di affidamento della parrocchia a Maria.
- Ore 20:00 – Saluto e partenza del Sacro Reliquario.
Mercoledì 14 Ottobre
- Ore 8:25 – Celebrazione Eucaristica.
- Ore 18:30 – Santo Rosario meditato.
- Ore 19:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe La Placa. A seguire, Processione Eucaristica e benedizione del mosaico nella Cappella dell’Adorazione. (Foto Salvo Bracchitta)
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