Anteprima del fim Orizzonti Ribelli: questo venerdì a Ragusa

Sarà il Cineteatro Lumière di Ragusa a ospitare venerdì 9 ottobre, alle 18, l’anteprima provinciale di *Orizzonti ribelli – Una lezione di zapatismo*, il nuovo documentario del regista Maurizio Fantoni Minnella, prodotto da FreeZone. L’ingresso alla proiezione, alla quale sarà presente lo stesso regista, è gratuito.A trent’anni dall’insurrezione zapatista del 1994, il film torna sulle tracce di un’esperienza politica e umana che continua a interrogare il presente. Girato tra le comunità autonome del Chiapas, il documentario propone una riflessione sull’eredità politica e spirituale del movimento zapatista, affidandosi soprattutto alle voci di due donne.Da una parte una militante intellettuale, dall’altra una testimone profondamente legata alla Madre Terra. Due prospettive che, nel racconto del film, rappresentano la dimensione del pensiero critico e quella della fede spirituale, intrecciando esperienza personale e dimensione politica.*Orizzonti ribelli* si sviluppa così come un documentario politico e poetico che affronta il tema della libertà e della dignità collettiva attraverso le testimonianze raccolte in Chiapas. La parola diventa lo strumento attraverso cui raccontare una realtà ancora capace di porre domande sul rapporto tra comunità, territorio e autodeterminazione.Un ruolo importante è affidato anche alla musica, che accompagna il viaggio attraverso le resistenze e le culture popolari dell’America Latina. Nel film trovano spazio brani e riferimenti musicali legati a Mercedes Sosa, Víctor Jara, Ariel Ramírez, Atahualpa Yupanqui e Manu Chao, in un percorso che lega memoria, canto popolare e coscienza politica.L’anteprima provinciale di Ragusa è stata realizzata con il contributo della CGIL Ragusa. Il documentario è stato girato grazie al contributo delle Aree politiche Europee e Internazionali della CGIL, della CGIL Varese, della CGIL SPI Varese e di Altromercato, con la collaborazione di Banca Etica, Legacoop, RCI Lombardia, Slow Food, Open DDB e Produzioni dal Basso.L’appuntamento è dunque per venerdì 9 ottobre alle 18 al Cineteatro Lumière, in via Archimede 214, a Ragusa. L’ingresso è gratuito.