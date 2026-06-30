Incendio al porto di Pozzallo? No, maxi esercitazione della Guardia Costiera con Vigili del Fuoco e 118

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Nel porto commerciale di Pozzallo si è svolta ieri una complessa esercitazione antincendio organizzata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, un test operativo di grande realismo che ha coinvolto numerose forze istituzionali impegnate nella gestione di una grave emergenza marittima simulata.

Lo scenario ha previsto lo sviluppo di un incendio a bordo di un supply vessel ormeggiato alla banchina commerciale durante attività lavorative con fiamma, con la simulazione di un marittimo rimasto ustionato. Una situazione ad alta criticità pensata per testare tempi di risposta, procedure operative e coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

Appena ricevuta la segnalazione via radio dal comandante dell’unità, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo ha attivato immediatamente la catena dei soccorsi, dirigendo le operazioni e coordinando l’intervento con Vigili del Fuoco, personale sanitario del 118 e forze di sicurezza presenti sul territorio.

Determinante è stata la collaborazione tra le diverse componenti operative, comprese le risorse portuali locali come il rimorchiatore “Brasile”, dotato di sistemi antincendio e pronto a intervenire anche in operazioni di rimorchio dell’unità coinvolta. A supporto delle attività hanno operato anche imprese portuali, ormeggiatori, piloti del porto e il Port Facility Security Officer, in raccordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

In mare è intervenuta la motovedetta CP 568 della Guardia Costiera, impegnata nel contenimento dell’emergenza simulata e nell’interdizione temporanea dello specchio acqueo interessato, mentre via terra una pattuglia della Guardia di Finanza ha garantito la sicurezza dell’area portuale.

Una volta stabilizzato lo scenario, è stata eseguita anche la simulazione dell’evacuazione del marittimo ferito, con l’attivazione del sistema di emergenza sanitaria tramite il NUE 112 e l’arrivo di un’ambulanza con personale volontario. L’intera esercitazione si è conclusa in circa un’ora con esito pienamente positivo, confermando l’efficacia del coordinamento tra tutte le componenti istituzionali.

La particolarità di questa esercitazione rispetto alle precedenti è stata la scelta di simulare un incendio sviluppatosi durante lavorazioni con fiamma, uno degli scenari più delicati in ambito navale, utile a mettere alla prova la gestione di situazioni complesse in condizioni operative realistiche.

Il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata Luigi Vincenti, ha sottolineato l’importanza della formazione continua e della cooperazione tra istituzioni. “L’esercitazione semestrale dimostra quanto sia fondamentale addestrarsi con continuità e in stretta collaborazione con tutte le istituzioni del territorio – ha dichiarato –. Attività come questa permettono di testare piani e procedure, verificare mezzi di comunicazione e attrezzature e garantire la massima prontezza in caso di emergenza reale”.

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