Ragusa investe sulla comunità: apre la nuova Casa del Volontariato

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Il volontariato come forza capace di unire persone, costruire relazioni e rendere più forte il tessuto sociale di un territorio. È questo il messaggio che accompagnerà “Volontari in Festa”, l’iniziativa in programma venerdì 3 luglio a Ragusa, un appuntamento pensato per celebrare l’impegno delle associazioni e promuovere una cultura della partecipazione attiva e della solidarietà.

L’evento, aperto a cittadini, volontari e realtà associative, rappresenta un’occasione concreta per conoscere da vicino il mondo del Terzo Settore e il prezioso lavoro svolto quotidianamente da centinaia di persone che, spesso lontano dai riflettori, dedicano tempo, competenze ed energie al sostegno delle fragilità e al benessere della comunità.

A partire dalle ore 18.30, presso la sede di via Aldo Moro 31, prenderà il via un pomeriggio all’insegna dell’incontro e della condivisione. Saranno proposti momenti di animazione, occasioni di confronto tra associazioni e cittadini e spazi dedicati alla presentazione delle attività di volontariato presenti sul territorio. Un’opportunità per ascoltare testimonianze, scoprire progetti e comprendere come ogni persona possa contribuire attivamente alla crescita sociale della città.

Il ruolo strategico del Terzo Settore per lo sviluppo del territorio

“Volontari in Festa” nasce anche con l’obiettivo di valorizzare il ruolo centrale che il Terzo Settore svolge nella costruzione di una società più inclusiva e solidale. Le associazioni rappresentano infatti una rete fondamentale di relazioni, competenze e servizi che affianca le istituzioni nella risposta ai bisogni della collettività, generando valore sociale e promuovendo coesione.

In un contesto in cui le sfide sociali diventano sempre più complesse, il volontariato continua a dimostrarsi uno strumento indispensabile per rafforzare il senso di appartenenza e favorire la partecipazione civica. L’iniziativa di Ragusa punta proprio a mettere in evidenza questa capacità di creare comunità e di trasformare la solidarietà in azioni concrete.

Inaugurazione della nuova Casa del Volontariato di Ragusa

Uno dei momenti più significativi della giornata sarà l’inaugurazione ufficiale della nuova Casa del Volontariato di Ragusa, prevista alle ore 19.00. La struttura nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile per tutte le associazioni del territorio, offrendo uno spazio dedicato all’incontro, all’ascolto e alla progettazione condivisa.

La nuova sede sarà un luogo aperto alla collaborazione tra le diverse realtà associative, favorendo la creazione di reti, lo sviluppo di iniziative comuni e il rafforzamento della partecipazione civica. Un ambiente pensato per sostenere il lavoro quotidiano dei volontari e accompagnare la crescita di progetti capaci di incidere positivamente sulla vita della comunità.

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