Ondate di calore sempre più pericolose: a Scicli nasce il tavolo permanente per la prevenzione sanitaria

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Le estati sempre più torride legate al cambiamento climatico rendono urgente un cambio di passo nella gestione dei rischi sanitari. A Scicli nasce un tavolo permanente dedicato alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla popolazione, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili e ai lavoratori esposti.

L’iniziativa è stata al centro della riunione svoltasi ieri sera nell’aula consiliare del Comune, concessa dalla presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili, su convocazione del sindaco Mario Marino e su proposta dei cittadini Raffaele Rossino e Antonino Nigito.

Un incontro partecipato tra istituzioni, sanità e società civile

All’incontro hanno preso parte rappresentanti sindacali, centri di aggregazione, cittadini e soprattutto l’ASP di Ragusa, che ha delegato la dottoressa Carmen Migliore, dirigente medico del SIAN e referente per la promozione della salute.

Il confronto ha evidenziato una crescente preoccupazione per l’impatto delle alte temperature, che negli ultimi anni stanno interessando con maggiore intensità il territorio siciliano, aumentando i rischi per la salute pubblica.

Fragili e lavoratori tra le categorie più esposte

Il tema centrale riguarda le persone anziane e fragili, ma anche numerosi lavoratori che operano quotidianamente all’aperto o in condizioni di forte stress termico.

Particolare attenzione è stata rivolta agli operatori delle serre, ai lavoratori dei magazzini ortofrutticoli e al settore edile, categorie che risultano tra le più esposte agli effetti delle ondate di calore sempre più frequenti e intense.

Una rete territoriale per la prevenzione del rischio

Durante la riunione è stata condivisa la necessità di istituzionalizzare una rete operativa permanente tra Comune, ASP, sindacati, parrocchie e servizi sociali.

L’obiettivo è costruire un sistema di collaborazione stabile che permetta una circolazione rapida delle informazioni e interventi tempestivi a tutela delle persone a rischio.

Il Comune di Scicli avrà un ruolo centrale attraverso i Servizi sociali e la Polizia locale, mentre l’ASP garantirà il coinvolgimento dei medici di base e dell’ospedale di comunità Busacca.

Attivati “campanelli d’allarme” per persone sole e lavoratori

Tra le misure discusse figura anche l’attivazione di sistemi di segnalazione precoce per individuare situazioni di vulnerabilità, con particolare attenzione alle persone che vivono sole e ai lavoratori maggiormente esposti.

L’obiettivo è prevenire situazioni di emergenza sanitaria attraverso un’azione coordinata che anticipi i rischi legati alle condizioni climatiche estreme.

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