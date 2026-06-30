Disagi nell’erogazione dell’acqua a Pozzallo: oggi stop programmato dell’energia elettrica

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Disagi nell’erogazione dell’acqua oggi, martedì 30 giugno, a Pozzallo. A comunicarlo è Iblea Acque, che informa i cittadini di un’interruzione programmata dell’energia elettrica da parte di Enel che interesserà anche alcuni dei pozzi che alimentano il serbatoio cittadino.

Lo stop è in programma dalle 10.30 alle 18.15 e potrebbe provocare temporanei rallentamenti o interruzioni nell’erogazione idrica nel corso della giornata.

La società assicura che i propri tecnici saranno operativi per ridurre al minimo i disagi. Qualora si rendesse necessario, sarà inoltre disponibile il servizio autobotte, contattabile ai numeri 342 645 3761 e 380 477 9151.

L’avviso ha già suscitato diverse reazioni sui social. Tra i commenti c’è chi si domanda se non fosse possibile evitare il disservizio ricorrendo a un gruppo elettrogeno per alimentare gli impianti durante l’interruzione della corrente.

«Esistono a noleggio gruppi elettrogeni per fare funzionare le pompe…», osserva un cittadino, sollevando una questione che diversi utenti ritengono meritevole di attenzione.

Una riflessione che riapre il dibattito sulla possibilità di dotare gli impianti idrici di sistemi di alimentazione di emergenza, soprattutto nel periodo estivo quando il fabbisogno d’acqua cresce sensibilmente per l’arrivo di turisti e villeggianti.

Per eventuali segnalazioni o richieste di assistenza, Iblea Acque invita gli utenti a contattare il Numero Verde guasti 800 166 321 oppure il servizio clienti al 800 709 309. Nel frattempo, ai cittadini viene consigliato di limitare i consumi nelle ore interessate dall’intervento e di tenere una piccola scorta d’acqua per le necessità essenziali.

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