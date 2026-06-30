“Mare senza frontiere” torna in provincia di Ragusa: spiagge accessibili per le persone con disabilità

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Dal 1° luglio al 31 agosto torna in provincia di Ragusa “Mare senza frontiere”, il progetto promosso dall’ASP di Ragusa in collaborazione con i Comuni del territorio per garantire l’accesso al mare alle persone con disabilità.

Giunta all’ottava edizione, l’iniziativa si conferma un modello stabile di cooperazione istituzionale, con una rete di servizi che permette di rendere le spiagge attrezzate, sicure e realmente accessibili grazie alla presenza di personale qualificato e ausili dedicati.

Il progetto è rivolto a persone con disabilità neuromotorie, fisiche, intellettive e sensoriali e rappresenta un sostegno concreto anche per le famiglie e le associazioni che quotidianamente si occupano di assistenza e inclusione sociale. L’obiettivo è quello di trasformare il diritto alla balneazione e alla socialità in una possibilità reale e non teorica.

Le postazioni attivate nei vari Comuni della provincia saranno undici. Il servizio sarà operativo ogni giorno in due fasce orarie, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, con la presenza di due operatori socio-sanitari pronti ad accompagnare e assistere le persone con difficoltà motorie o che necessitano di supporto per l’accesso alla spiaggia.

Nel dettaglio le postazioni saranno distribuite lungo tutto il litorale ibleo: ad Acate nella Marina di Acate; a Ispica a Santa Maria del Focallo presso Lido Otello; a Modica nelle aree di Marina di Modica e Maganuco; a Pozzallo nella spiaggia Pietrenere adiacente al Lido Kraken; a Ragusa a Marina di Ragusa nella spiaggia di piazza Torre; a Santa Croce Camerina a Punta Secca sul lungomare Amerigo Vespucci e a Casuzze in via Lampedusa; a Scicli a Donnalucata presso Lido Sabir e a Sampieri nell’area adiacente allo chalet Pata Pata; e infine a Vittoria a Scoglitti nella Spiaggia n. 15 vicino al Lido Mojito.

Il progetto si fonda su una rete di collaborazione tra ASP e amministrazioni comunali che, negli anni, ha permesso di consolidare un sistema di assistenza estiva diffusa lungo tutta la costa, con un impatto sociale significativo per residenti e turisti.

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