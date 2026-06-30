Arriva la svolta dopo anni per Cava dei Modicani: parte la messa in sicurezza della discarica

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Dopo anni di segnalazioni, richieste e interventi politici, arriva una possibile svolta per la vicenda della discarica di Cava dei Modicani, da tempo al centro del dibattito ambientale e istituzionale a Ragusa.

Il tema è tornato con forza nell’ultima seduta del Consiglio comunale, dove è stato comunicato che i lavori di messa in sicurezza del sito sarebbero in procinto di essere consegnati nelle prossime ore. Un passaggio atteso da tempo e considerato cruciale per affrontare le criticità ambientali e sanitarie legate all’area.

La discarica era stata oggetto, nei mesi scorsi, di numerosi interventi e sollecitazioni da parte del consigliere comunale Federico Bennardo, che aveva denunciato più volte lo stato del sito, chiedendo interventi urgenti per la messa in sicurezza e il contenimento dei rischi ambientali.

Secondo quanto riferito in aula dal vicesindaco Gianni Giuffrida, gli interventi sarebbero ormai pronti a partire, segnando così un cambio di passo rispetto a una situazione rimasta ferma per anni.

La vicenda, infatti, era stata più volte riportata all’attenzione pubblica attraverso sopralluoghi, segnalazioni e video-denunce che avevano evidenziato criticità legate alla mancanza di adeguate opere di contenimento e al rischio di possibili sversamenti. Un quadro che aveva alimentato preoccupazioni diffuse sul piano ambientale.

Ora l’annuncio della prossima consegna dei lavori viene accolto come un segnale positivo, pur con prudenza. Lo stesso consigliere Bennardo parla di un risultato importante, sottolineando come la pressione istituzionale e politica esercitata negli ultimi mesi abbia contribuito a sbloccare la situazione.

Allo stesso tempo, viene ribadito che l’avvio dei lavori non rappresenta un punto di arrivo. L’attenzione resta infatti concentrata sulla fase esecutiva, che dovrà garantire tempi rapidi e il pieno rispetto delle prescrizioni tecniche previste per la messa in sicurezza del sito.

© Riproduzione riservata