La Casa Gialla rinasce dopo il ciclone Harry: la forza della solidarietà

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Attorno a questa sigla convergono le associazioni di volontariato ed i club servizi della città. Tutte pronte a spendersi nei casi di bisogno e nel caso specifico del ciclone Harry che con la sua forza ha distrutto tutti gli arredi interni della Casa Gialla sul Molo dove, sotto la regia di Simona Trombetta, nelle ore extrascolastiche più sessanta bambini possono a fare attività. Per aiutare questo servizio le associazioni di volontariato, Coop del gruppo Radenza e l’Associazione siciliana consumatori consapevoli hanno pensato ed attuato una mini stagione teatrale. Il ricavato di questo evento è stato consegnato ieri a Simona Trobetta. “E’ il risultato concreto dell’impegno di ciascuno di noi. Grazie alla raccolta fondi che abbiamo portato avanti insieme, Casa Gialla ha potuto arredare completamente la cucina, con elettrodomestici, tavolo, sedie e mobile dispensa, creando uno spazio accogliente dove condividere la quotidianità – spiegano i sodalizi impegnati in questa attività – sono state realizzate le librerie che arredano l’intera prima stanza d’ingresso e che presto ospiteranno la biblioteca della casa intitolata a Loredana Alfano, un luogo che sarà dedicato alla lettura, alla crescita, al confronto. Vedere questi ambienti prendere vita è la dimostrazione che ogni contributo, grande o piccolo, può trasformarsi in qualcosa di bello e concreto per chi vivrà questa casa”.

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