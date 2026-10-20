Vittoria, il quartiere Cicchitto tra corse clandestine, schiamazzi e spaccio

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Notti di schiamazzi, gare di velocità tra auto e moto, assembramenti molesti e il sospetto dello spaccio. È la fotografia del quartiere Cicchitto di Vittoria da una denuncia del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Scuderi.

La zona dietro l’ex cooperativa Rinascita

Il cuore del problema è l’area retrostante l’ex cooperativa Rinascita. Da lì, scrive Scuderi, continuano ad arrivare segnalazioni dei residenti che descrivono una situazione ormai insostenibile. Il tema non è nuovo: ci sono state altre interrogazioni e discussioni nelle commissioni consiliari, ma i nodi principali restano irrisolti. Le misure adottate finora non avrebbero dato i risultati sperati. I dossi rallentatori installati in via Massimo Troisi, per esempio, non avrebbero avuto alcun effetto deterrente sulle corse e sui comportamenti pericolosi denunciati dagli abitanti.

Via Ettore Lena e le telecamere

I residenti chiedono di rivedere la viabilità di via Ettore Lena, dividendo la carreggiata e chiudendo al traffico alcuni tratti, per togliere spazio alle gare clandestine.

Non solo Cicchitto: il caso Scoglitti

Vengono chiesti all’amministrazione: più controlli sul territorio, con una presenza maggiore di Polizia municipale e forze dell’ordine soprattutto nelle ore serali e notturne, e incontri periodici con i residenti dei vari quartieri per definire un cronoprogramma di interventi condiviso.

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