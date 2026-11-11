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Daspo di un anno a un tifoso del Modica: violenza e minacce agli agenti allo Scollo
11 Nov 2026 13:00
Per un anno non potrà entrare negli stadi. Il Questore di Ragusa ha emesso un Daspo nei confronti di un tifoso del Modica Calcio, notificato dalla Polizia di Stato.
Il provvedimento è arrivato dopo un’attività investigativa degli agenti del Commissariato di Modica e della Divisione Polizia Anticrimine. Secondo quanto ricostruito, durante una partita del campionato di Serie D, girone I, della stagione 2026/2027 giocata allo stadio comunale «Pietro Scollo» di Modica, il tifoso si sarebbe reso protagonista di atti di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, tentando di turbare il servizio di ordine pubblico.
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive durerà un anno.
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