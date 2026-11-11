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Daspo di un anno a un tifoso del Modica: violenza e minacce agli agenti allo Scollo

Daspo di un anno a un tifoso del Modica: violenza e minacce agli agenti allo Scollo

11 Nov 2026 13:00
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Per un anno non potrà entrare negli stadi. Il Questore di Ragusa ha emesso un Daspo nei confronti di un tifoso del Modica Calcio, notificato dalla Polizia di Stato.

Il provvedimento è arrivato dopo un’attività investigativa degli agenti del Commissariato di Modica e della Divisione Polizia Anticrimine. Secondo quanto ricostruito, durante una partita del campionato di Serie D, girone I, della stagione 2026/2027 giocata allo stadio comunale «Pietro Scollo» di Modica, il tifoso si sarebbe reso protagonista di atti di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, tentando di turbare il servizio di ordine pubblico.

Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive durerà un anno.

Leggi anche: Derby Ragusa-Modica a porte chiuse: la Questura elenca tutti i comportamenti violenti

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.