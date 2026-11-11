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Pozzallo, perseguitava l’ex compagna: 49enne ai domiciliari per scontare 10 mesi

Pozzallo, perseguitava l’ex compagna: 49enne ai domiciliari per scontare 10 mesi

11 Nov 2026 10:06
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Due condanne diventate definitive e due persone che dovranno scontare la pena in casa. I carabinieri della stazione di Pozzallo hanno eseguito due provvedimenti per i reati di atti persecutori e ricettazione: entrambi i condannati sono in detenzione domiciliare.

Il primo riguarda un 49enne di Pozzallo. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha reso definitiva una condanna del 2021 per comportamenti violenti e persecutori messi in atto nel 2020 ai danni dell’ex compagna. Secondo i carabinieri, alla decisione si è arrivati anche dopo che l’uomo, di recente, avrebbe commesso altri reati di natura violenta. Dovrà scontare 10 mesi di reclusione.

Il secondo provvedimento, un ordine di esecuzione dell’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Ragusa, riguarda un 24enne di origini rumene, condannato in via definitiva per una ricettazione commessa a Ispica nel 2020. Dovrà scontare 1 mese e 10 giorni di reclusione e pagare una multa di 133 euro.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.