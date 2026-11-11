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Pozzallo, perseguitava l’ex compagna: 49enne ai domiciliari per scontare 10 mesi
11 Nov 2026 10:06
Due condanne diventate definitive e due persone che dovranno scontare la pena in casa. I carabinieri della stazione di Pozzallo hanno eseguito due provvedimenti per i reati di atti persecutori e ricettazione: entrambi i condannati sono in detenzione domiciliare.
Il primo riguarda un 49enne di Pozzallo. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha reso definitiva una condanna del 2021 per comportamenti violenti e persecutori messi in atto nel 2020 ai danni dell’ex compagna. Secondo i carabinieri, alla decisione si è arrivati anche dopo che l’uomo, di recente, avrebbe commesso altri reati di natura violenta. Dovrà scontare 10 mesi di reclusione.
Il secondo provvedimento, un ordine di esecuzione dell’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Ragusa, riguarda un 24enne di origini rumene, condannato in via definitiva per una ricettazione commessa a Ispica nel 2020. Dovrà scontare 1 mese e 10 giorni di reclusione e pagare una multa di 133 euro.
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