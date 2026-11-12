Ragusa, passa l’ultima variazione di bilancio: 3,7 milioni di trasferimenti e maggiori costi coperti con l’avanzo. Scontro Cassì-PD

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Il Consiglio comunale di Ragusa ha approvato l’ultima variazione di bilancio dell’anno. Un passaggio che consente all’amministrazione di utilizzare l’avanzo per coprire l’aumento dei costi di alcuni servizi e, contemporaneamente, di incamerare e spendere subito oltre 3,7 milioni di euro di trasferimenti statali e regionali già destinati a servizi sociali e disabilità, trasporto pubblico locale, patrimonio culturale e investimenti.

L’atto è arrivato dopo settimane di confronto acceso sui conti comunali, cominciato quando era emerso uno squilibrio della gestione vicino ai 4 milioni di euro. All’indomani del voto il sindaco Peppe Cassì e l’assessore al Bilancio Marco Antoci respingono l’idea di un Comune in difficoltà finanziaria, mentre il Partito Democratico replica contestando sia la lettura politica del voto sia i toni usati dal primo cittadino nei confronti delle opposizioni.

Rifiuti ed energia, quasi 2,5 milioni di maggiori costi

Secondo Antoci, le maggiori uscite riguardano soprattutto raccolta e smaltimento dei rifiuti ed energia e valgono quasi 2,5 milioni di euro, ai quali si aggiunge la quantificazione definitiva degli arretrati contrattuali del personale.

Tra le cause indicate dall’amministrazione c’è il guasto all’impianto TMB di Cava dei Modicani, che ha imposto di conferire il secco residuo in altri impianti con un costo aggiuntivo stimato in 300 mila euro. A questo si sommano 200 mila euro in più per il gas, 1 milione e 150 mila euro per l’energia elettrica e i costi straordinari della fase di transizione nella gestione dei rifiuti.

«Il Comune di Ragusa non ha un disavanzo di amministrazione; non ha debiti fuori bilancio privi di copertura; non è affatto in una situazione di deficit», sostiene Antoci. Quello rilevato, aggiunge, è uno «squilibrio di gestione», cioè una previsione di sfasamento tra entrate e spese correnti emersa prima che producesse effetti.

La disponibilità dell’avanzo, secondo l’assessore, ha permesso di evitare tagli ai servizi o aumenti dei tributi. Ma lo stesso Antoci riconosce che non si tratta di una soluzione replicabile senza limiti: il prossimo bilancio dovrà adeguare le previsioni di spesa ai nuovi costi e individuare coperture strutturali.

Sul tema era intervenuto nei giorni scorsi anche l’ex assessore al Bilancio Giovanni Iacono, che aveva escluso qualsiasi collegamento tra le proprie dimissioni e lo squilibrio dei conti e aveva rivendicato la solidità finanziaria costruita negli anni, ricordando la disponibilità dell’avanzo e di altri accantonamenti. Qui la sua posizione.

Cassì: «Prudenti e oculati»

Il sindaco Peppe Cassì rivendica la gestione dell’amministrazione e respinge le accuse arrivate nelle scorse settimane.

«Io credo che questa Amministrazione non sia stata né incapace prima né fortunata ora, ma prudente e oculata», afferma, sottolineando che la crescita delle uscite non deriverebbe da nuove spese discrezionali ma dall’aumento di costi legati a servizi essenziali.

Cassì sposta poi l’attenzione sul voto in aula e ringrazia i 13 consiglieri rimasti in Consiglio, citando in particolare Rocco Bitetti, Giovanni Sortino e Oriana La Licata.

Il riferimento a questi nomi non è secondario nel quadro politico delle ultime settimane. Sortino ha lasciato Partecipiamo-RagusaFutura per entrare nel gruppo Misto continuando però a sostenere la maggioranza, mentre Oriana La Licata ha lasciato Direzione Ragusa, segnando un nuovo passaggio nella fase di assestamento politico successiva al recente rimpasto.

Cassì attacca invece i consiglieri che avrebbero tentato di far mancare il numero legale: «Ragusa è un caso studio nazionale: solo qui Pd, Mpa, Controcorrente, Dc e M5S superano ogni differenza e fanno strategia comune».

La questione dei numeri in aula si inserisce in una fase delicata per la maggioranza, già segnata dalle dimissioni di Iacono, dal rimpasto di Giunta e dalle successive tensioni. RagusaOggi aveva ricostruito nei giorni scorsi gli equilibri interni e le difficoltà numeriche della coalizione.

Il PD: «Il sindaco guardi alla sua maggioranza»

A stretto giro arriva la replica del Partito Democratico. Il segretario cittadino Riccardo Schininà contesta innanzitutto l’idea che spetti alle opposizioni garantire l’approvazione degli atti dell’amministrazione.

«Se una maggioranza ha difficoltà a garantire i numeri necessari per approvare i propri atti – afferma – il sindaco dovrebbe interrogarsi sulle ragioni politiche di questa situazione».

Per Schininà, la scelta di abbandonare l’aula rientra tra gli strumenti legittimi a disposizione dei consiglieri per manifestare dissenso e non può essere trasformata in una prova di irresponsabilità.

Il segretario dem legge anzi quanto accaduto come un ulteriore segnale delle difficoltà politiche della maggioranza e richiama proprio i ringraziamenti di Cassì a Sortino e La Licata, entrambi protagonisti nelle ultime settimane di prese di distanza dai rispettivi gruppi di provenienza.

Schininà critica anche il riferimento del sindaco alla gravidanza avanzata della consigliera La Licata, definendolo «un paternalismo davvero fuori luogo»: a suo giudizio, la sua presenza in aula andrebbe valutata esclusivamente come una scelta politica e istituzionale.

Sul merito dei conti, il PD evita però di negare il dato dell’avanzo e concentra l’attenzione sul futuro. Schininà sottolinea infatti che lo stesso assessore Antoci ammette la necessità di trovare coperture strutturali per evitare che il problema si ripresenti.

È proprio su questo terreno che si sposterà adesso il confronto: la variazione è stata approvata e l’emergenza contabile dell’anno è stata assorbita, ma il prossimo bilancio dovrà dimostrare se l’equilibrio potrà reggere senza ricorrere nuovamente alle risorse accumulate negli esercizi precedenti.

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