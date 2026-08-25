Guasto all’impianto di Cava dei Modicani rallenta la raccolta rifiuti: anche Modica si prepara a possibili disagi

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La raccolta dei rifiuti è ancora garantita, ma potrebbe subire rallentamenti e disservizi. È questa la situazione che si prospetta a Modica a causa del guasto tecnico all’impianto di Cava dei Modicani, struttura fondamentale per la gestione e il trattamento dei rifiuti del territorio ibleo.

A lanciare l’avviso è l’Ufficio Ecologia del Comune di Modica, che invita la cittadinanza a ridurre al minimo i conferimenti fino al ripristino della regolare operatività dell’impianto.

Al momento, dunque, non viene annunciata alcuna sospensione della raccolta a Modica. L’invito è soprattutto preventivo, per evitare che le difficoltà nel conferimento possano trasformarsi nei prossimi giorni in accumuli o ritardi nel servizio.

Il problema riguarda anche altri Comuni. Il Comune di Ragusa ha comunicato che il guasto riguarda il motore elettrico dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico e che, proprio per l’impossibilità di conferire regolarmente i rifiuti, ieri, lunedì 24 agosto non è stato possibile effettuare la raccolta del secco indifferenziato nelle utenze domestiche di Marina di Ragusa.

Il problema, però, non si è fermato alla frazione marinara.

Per oggi, martedì 25 agosto, il Comune di Ragusa ha annunciato anche lo stop alla raccolta della plastica per le utenze domestiche del centro urbano, mentre il servizio rimane regolare a Marina di Ragusa, Ibla e per alcune categorie di utenze. L’impianto, infatti, sta lavorando a regime ridotto.

Sul fronte tecnico, il Comune di Ragusa ha fatto sapere che il guasto è legato al motore elettrico del TMB e che il componente necessario alla riparazione è in arrivo. Gli interventi di ripristino sono stati programmati per questa settimana. Non è ancora chiaro, però, quando l’impianto potrà tornare a lavorare a pieno regime.

Per Modica la situazione, al momento, non presenta ancora le criticità già registrate altrove. L’ufficio ecologia del Comune ha scelto però di avvertire preventivamente i cittadini e di chiedere la massima collaborazione, limitando i conferimenti allo stretto necessario.

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