Oriana La Licata lascia Direzione Ragusa: nuovo addio nella maggioranza di Cassì

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Un altro tassello si stacca dalla maggioranza che sostiene Peppe Cassì. La consigliera comunale Oriana La Licata lascia Direzione Ragusa, il movimento civico del sindaco: una decisione che arriva a pochi giorni dalla nomina dei tre nuovi assessori e che riaccende il dibattito sugli equilibri politici a Palazzo dell’Aquila.

«Lascio Direzione Ragusa», ha annunciato La Licata, che in passato si era già dimessa dal direttivo del movimento e ora ne esce del tutto. Alla base, spiega, ci sono «valutazioni di natura politica maturate nel corso degli ultimi mesi». «E’ stato molto entusiasmante aver condiviso questo percorso con il sindaco Cassì e con gli altri amici di Direzione Ragusa – aggiunge –. Ritengo, però, che adesso non ci siano più le condizioni per andare avanti lungo la strada già tracciata. Per cui è opportuno valutare altre soluzioni».

Avvocata per anni, vincitrice di sette concorsi pubblici e con tre master universitari, tra cui uno di secondo livello sulla dirigenza nella pubblica amministrazione, La Licata lavora oggi alla Prefettura di Ragusa. Quale sarà la sua prossima collocazione politica non è ancora stato chiarito.

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