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Oriana La Licata lascia Direzione Ragusa: nuovo addio nella maggioranza di Cassì

Oriana La Licata lascia Direzione Ragusa: nuovo addio nella maggioranza di Cassì

02 Nov 2026 12:40
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Un altro tassello si stacca dalla maggioranza che sostiene Peppe Cassì. La consigliera comunale Oriana La Licata lascia Direzione Ragusa, il movimento civico del sindaco: una decisione che arriva a pochi giorni dalla nomina dei tre nuovi assessori e che riaccende il dibattito sugli equilibri politici a Palazzo dell’Aquila.

«Lascio Direzione Ragusa», ha annunciato La Licata, che in passato si era già dimessa dal direttivo del movimento e ora ne esce del tutto. Alla base, spiega, ci sono «valutazioni di natura politica maturate nel corso degli ultimi mesi». «E’ stato molto entusiasmante aver condiviso questo percorso con il sindaco Cassì e con gli altri amici di Direzione Ragusa – aggiunge –. Ritengo, però, che adesso non ci siano più le condizioni per andare avanti lungo la strada già tracciata. Per cui è opportuno valutare altre soluzioni».

Avvocata per anni, vincitrice di sette concorsi pubblici e con tre master universitari, tra cui uno di secondo livello sulla dirigenza nella pubblica amministrazione, La Licata lavora oggi alla Prefettura di Ragusa. Quale sarà la sua prossima collocazione politica non è ancora stato chiarito.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.