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Modica, rapina da Sportado: armati di cacciavite si portano via l’intera cassa

Modica, rapina da Sportado: armati di cacciavite si portano via l’intera cassa

02 Nov 2026 09:57
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Nuovi dettagli emergono sulla rapina messa a segno ieri sera ai danni del negozio di articoli sportivi Sportado, in via Sacro Cuore. A fare irruzione nell’attività commerciale sono stati due uomini, armati di cacciavite, che hanno agito con estrema rapidità, intimando ai presenti la consegna dell’intero registratore di cassa, anziché del solo incasso.

Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi, proprio mentre il negozio si apprestava alla chiusura. I malviventi hanno preteso di portare via direttamente tutto il registratore di cassa. Resta ancora da quantificare l’ammontare del bottino.

Dopo aver raggiunto il proprio obiettivo, i due si sono dileguati rapidamente, lasciando nel terrore le persone presenti all’interno dell’esercizio commerciale. Non si esclude che ad attenderli all’esterno ci fosse un terzo complice a bordo di un’auto, pronto a garantire la fuga. In pochi istanti, i responsabili hanno fatto perdere le proprie tracce.

Questa mattina i proprietari del negozio saranno ascoltati dagli inquirenti per formalizzare la denuncia e fornire ulteriori elementi utili alle indagini.

Sul posto è intervenuta la Polizia, che sta raccogliendo tutti gli elementi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili.

L’episodio riaccende le preoccupazioni sul fronte della sicurezza, alimentando il timore tra cittadini e commercianti per una rapina consumata con modalità particolarmente rapide e intimidatorie.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.