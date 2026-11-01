A Scicli lite violenta nel centro storico: uomo ferito alla testa con una bottiglia rotta

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Stavolta non sarebbe stata la solita rissa del sabato sera. Ma solo una lite fra due cittadini residenti in città su cui si farà chiarezza dopo la visione delle registrazioni della videosorveglianza che insiste sulla zona. Uno dei due è rimasto ferito ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari.

Sabato sera movimentato nel centro storico di Scicli, nei pressi della chiesa della Consolazione su via Santa Maria La Nova poco distante da alcuni luoghi di ristoro e della movida locale. Ad “avvicinarsi” con fare violento due uomini che, dopo le parole, sono passati ai fatti.

Uno dei due avrebbe rotto una bottiglia e con il “collo” scheggiato avrebbe raggiunto il contendente alla testa procurandogli delle lesioni. Il ferito sarebbe finito a terra sanguinante. A soccorrerlo i sanitari dell’equipe del 118 mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica e soprattutto dare un movente al grave fatto di sangue non tralasciando di capire i legami fra i due protagonisti della lite.



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