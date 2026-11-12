DanzArt chiude con le scuole: studenti ballano con gli artisti contro la violenza

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Prima la riflessione sul rispetto della donna, il rifiuto della violenza e l’importanza di riconoscere e condividere le proprie emozioni. Poi la musica e il movimento, con gli studenti chiamati a ballare insieme agli artisti. Si è chiusa così, questa mattina all’Auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, la XII edizione di DanzArt Festival, che ha dedicato l’ultimo appuntamento alle scuole.

In scena la compagnia Gruppo Danza Oggi con «Donna: il coraggio delle emozioni», produzione 2026 con le coreografie di Daniela Maccari per Lindsay Kemp, Maria Olga Palliani, Paolo «Frigo» Montesi e Carlo Alberto Brencio «CB», interpretata dai danzatori del D&A Collective su un concept performativo di Patrizia Salvatori. Uno spettacolo che, con il linguaggio del corpo, ha invitato i ragazzi a dare voce alle emozioni e a contrastare ogni forma di violenza e sopraffazione.

La matinée è stata organizzata con il Comune di Ragusa, in particolare con gli assessorati all’Istruzione, guidato da Catia Pasta, e ai Servizi sociali, guidato da Elvira Adamo.

La sera prima, l’omaggio a Rosa Balistreri

Mercoledì 11 novembre il festival aveva reso omaggio a Rosa Balistreri, la cantautrice di Licata, con «Sutta lu cielu di Sicilia, Rosa»: in scena gli artisti di In Scena e Faciti Rota, con Saro Tribastone alla chitarra battente, Andrea Chessari alle percussioni e al tamburo a cornice e Turi Dipasquale alla voce, e il gruppo Danzaria con le coreografie di Terry D’Antoni. In apertura di giornata il laboratorio di danze in cerchio «Donne, i sentieri dell’anima», condotto dalla pedagogista e musicoterapeuta Gabriella Campo.

La XII edizione, dedicata al tema «Donna, corpo, voce, memoria», si era aperta sabato 7 novembre con il flamenco. «Siamo felici di questa edizione, che ha saputo parlare a generazioni diverse, dimostrando quanto la danza possa unire, emozionare e far riflettere», commenta la direttrice artistica Cetty Schembari, che ha curato il festival con la mediazione culturale di Isabella Papiro e la collaborazione di Clorinda Arezzo.

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